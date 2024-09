Tam giữ đối tượng cho vay lãi nặng "bốc bát họ" gần 200%/năm

Ngày 5/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đức sinh năm 1993, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” của đối tượng này.

Sau thời gian trinh sát, thu thập tài liệu, Công an thành phố Móng Cái phát hiện Nguyễn Văn Đức sử dụng mạng xã hội lập tải khoản để cho vay nặng lãi. Căn cứ vào tính chất vụ việc và phương thức hoạt động của đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Móng Cái đã lập chuyên án đấu tranh. Ngày 30/8/2024, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Đức tại khu Hạ Long, phường Ninh Dương phát hiện nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, tháng 7/2023, Nguyễn Văn Đức bắt đầu hoạt động cho người khác vay tiền rồi tính lãi suất cao. Đức tạo lập tài khoản tên “ninhduong68” trên phần mềm “Quanlycamdo” để quản lý thông tin, theo dõi người vay trả tiền lãi, tiền gốc. Đức cho khách vay tiền tính lãi suất cao với 02 hình thức là “vay lãi trả góp” (thường gọi là “bốc bát họ”) và “vay lãi nằm” với lãi suất cao từ 121,7% đến 182,5%/năm. Bước đầu chứng minh, Đức đã cho 08 người vay với số tiền thu lời bất chính 122.825.000đ.

Xác định rõ tính chất phức tạp và những hệ lụy liên quan đến “tín dụng đen”, thời gian qua, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Móng Cái đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Công an thành phố Móng Cái khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn kinh doanh, làm ăn nên đến ngân hàng hoặc những công ty tài chính hợp pháp. Trong trường hợp không may trở thành nạn nhân của tín dụng đen, cần báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết.