Tạm giữ hình sự đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ 'ăn bay' tại Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Huy Hùng (SN 1990), trú phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Từ đầu tháng 7/2025 đến nay, qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định Hùng đã liên tiếp thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản trên nhiều địa bàn khác nhau tại TP Đà Nẵng để bán lấy tiền tiêu xài...

Đối tượng Phạm Huy Hùng bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo đó, từ đầu tháng 7/2025 đến nay, trên địa bàn các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ, Quảng Phú (thuộc TP Đà Nẵng) xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người dân (chủ yếu là dây chuyền vàng), đối tượng gây án rất manh động, chuyên nghiệp.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động cho trinh sát tiến hành tổng rà soát, thu thập thông tin, tài liệu, sàng lọc các đối tượng trong diện quản lý ở cả trong và ngoài thành phố, qua đó thấy nổi lên đối tượng Phạm Huy Hùng có nhiều nghi vấn.

Hằng ngày, đối tượng thường sử dụng xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ, Quảng Phú…, thuộc TP Đà Nẵng trong nhiều khung giờ khác nhau với nhiều biểu hiện bất minh.

Dựa trên những thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phân công lực lượng trinh sát giám sát, theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của đối tượng.

Đến ngày 27/8, qua theo dõi, giám sát, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự xác định Hùng vừa thực hiện vụ cướp giật sợi dây chuyền của một người phụ đang lưu thông trên đường Phan Châu Trinh, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng nên đã phối hợp với các lực lượng tiến hành triệu tập đối tượng để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Phạm Huy Hùng khai nhận đã trực tiếp gây ra 05 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú. Thủ đoạn của đối tượng khi gây án là thường xuyên thay đổi trang phục, phương tiện, đồng thời sử dụng biển số xe giả đặt mua trên mạng để tránh sự phát hiện, truy xét của cơ quan Công an.

Thời gian đối tượng thường lựa chon để gây án chủ yếu là vào buổi tối (trong khung giờ từ 19 đến 22 giờ); địa điểm gây án là các tuyến đường trung tâm, nơi tập trung nhiều người qua lại trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú và các khu vực lân cận; nạn nhân và tài sản mà đối tượng hướng đến để giật là phụ nữ có đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách mà có nhiều sơ hở trong quản lý thì đối tượng chạy xe áp sát nhanh chóng giật tài sản và tẩu thoát.

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ đầu tháng 7/2025 đến nay, Phạm Huy Hùng đã thực hiện thành công 05 vụ cướp giật, ước tính tổng thiệt hại tài sản hơn 85 triệu đồng. Tài sản sau khi cướp giật được đối tượng mang đi bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra mở rộng.