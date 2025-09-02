Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ 'ăn bay' tại Đà Nẵng

02-09-2025 - 10:31 AM | Xã hội

Phạm Huy Hùng là đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ “ăn bay” trên địa bàn Đà Nẵng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Huy Hùng (SN 1990), trú phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. 

Từ đầu tháng 7/2025 đến nay, qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định Hùng đã liên tiếp thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản trên nhiều địa bàn khác nhau tại TP Đà Nẵng để bán lấy tiền tiêu xài...

Tạm giữ hình sự đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ 'ăn bay' tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Huy Hùng bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo đó, từ đầu tháng 7/2025 đến nay, trên địa bàn các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ, Quảng Phú (thuộc TP Đà Nẵng) xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người dân (chủ yếu là dây chuyền vàng), đối tượng gây án rất manh động, chuyên nghiệp. 

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động cho trinh sát tiến hành tổng rà soát, thu thập thông tin, tài liệu, sàng lọc các đối tượng trong diện quản lý ở cả trong và ngoài thành phố, qua đó thấy nổi lên đối tượng Phạm Huy Hùng có nhiều nghi vấn. 

Hằng ngày, đối tượng thường sử dụng xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ, Quảng Phú…, thuộc TP Đà Nẵng trong nhiều khung giờ khác nhau với nhiều biểu hiện bất minh. 

Dựa trên những thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phân công lực lượng trinh sát giám sát, theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của đối tượng.

Đến ngày 27/8, qua theo dõi, giám sát, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự xác định Hùng vừa thực hiện vụ cướp giật sợi dây chuyền của một người phụ đang lưu thông trên đường Phan Châu Trinh, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng nên đã phối hợp với các lực lượng tiến hành triệu tập đối tượng để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Phạm Huy Hùng khai nhận đã trực tiếp gây ra 05 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú. Thủ đoạn của đối tượng khi gây án là thường xuyên thay đổi trang phục, phương tiện, đồng thời sử dụng biển số xe giả đặt mua trên mạng để tránh sự phát hiện, truy xét của cơ quan Công an.

Thời gian đối tượng thường lựa chon để gây án chủ yếu là vào buổi tối (trong khung giờ từ 19 đến 22 giờ); địa điểm gây án là các tuyến đường trung tâm, nơi tập trung nhiều người qua lại trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú và các khu vực lân cận; nạn nhân và tài sản mà đối tượng hướng đến để giật là phụ nữ có đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách mà có nhiều sơ hở trong quản lý thì đối tượng chạy xe áp sát nhanh chóng giật tài sản và tẩu thoát. 

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ đầu tháng 7/2025 đến nay, Phạm Huy Hùng đã thực hiện thành công 05 vụ cướp giật, ước tính tổng thiệt hại tài sản hơn 85 triệu đồng. Tài sản sau khi cướp giật được đối tượng mang đi bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra mở rộng.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ những hình ảnh của cuộc diễu binh trên biển "một lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử dân tộc"

Hé lộ những hình ảnh của cuộc diễu binh trên biển "một lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử dân tộc" Nổi bật

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Nổi bật

Hà Nội: 3 điểm cờ bạc trá hình gần sân vận động Mỹ Đình trước giờ đại lễ

Hà Nội: 3 điểm cờ bạc trá hình gần sân vận động Mỹ Đình trước giờ đại lễ

10:04 , 02/09/2025
Người TP.HCM thuê khách sạn 3 triệu/đêm nhưng xuống vỉa hè trải bạt ngủ để chờ xem diễu binh 2/9: "Muốn hòa vào không khí đặc biệt này!"

Người TP.HCM thuê khách sạn 3 triệu/đêm nhưng xuống vỉa hè trải bạt ngủ để chờ xem diễu binh 2/9: "Muốn hòa vào không khí đặc biệt này!"

08:50 , 02/09/2025
Thời tiết hôm nay Quốc khánh 2/9: Hà Nội trời đẹp, khả năng không mưa

Thời tiết hôm nay Quốc khánh 2/9: Hà Nội trời đẹp, khả năng không mưa

07:36 , 02/09/2025
"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80

"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80

07:31 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên