Tạm giữ hình sự Hoàng Lê Ngọc My SN 1992: Nhiều lần đặt đồ ăn không trả tiền, còn dùng dao chém chủ quán

Liên quan đến vụ việc xảy ra trên đường Lê Duẩn vào ngày 14/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Lê Ngọc My (SN 1992) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó My nhiều lần đặt đồ ăn qua mạng nhưng không thanh toán tiền hàng. Khi các chủ cửa hàng tìm đến nơi ở để yêu cầu thanh toán, My không những không hợp tác mà còn có lời lẽ thách thức, chửi bới, đe dọa. Những hành vi này được xác định tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đối tượng Lê Ngọc My tại cơ quan công an.

Đỉnh điểm, vào ngày 14/6, sau khi tiếp tục đặt hàng nhưng không trả tiền, một chủ cửa hàng đã đến nhà My để yêu cầu thanh toán. Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, My bị cho là đã dùng dao chém vào tay anh P.M.T., gây thương tích. Ngay sau đó, Công an phường đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc, xác minh vụ việc.

Hiện Công an phường đã tiến hành thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý Hoàng Lê Ngọc My theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được giải quyết theo đúng quy định, không tự ý đến nhà đối phương xử lý nhằm tránh xảy ra xô xát, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của các bên liên quan.

Đồng thời, người dân cần theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận.