Thiếu nữ lớp 7 mất tích sau khi lên xe của 1 nam thanh niên, gọi điện về khóc nấc nói "đi làm xa"

Ngày 16/6, Công an xã Khánh Hưng (tỉnh Tây Ninh) phát thông báo tìm em Lê Kim Bảo Ngọc (13 tuổi, ngụ ấp Thái Quang, xã Khánh Hưng), học sinh lớp 7 của một trường trên địa bàn, sau nhiều ngày mất tích.

Chị Nguyễn Cẩm Quyên (23 tuổi, chị họ Ngọc) cho biết, khoảng 5h ngày 10/6, Ngọc thức dậy sớm hơn thường lệ và xin mẹ đi cùng bạn ra chợ Vĩnh Hưng, cách nhà khoảng 3km, để mua đồ ăn sáng cho gia đình. Chờ không thấy con gái về nên gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi, nhưng không có kết quả.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera của một số hộ dân, người thân phát hiện Ngọc lên xe máy do một nam thanh niên cầm lái rồi rời đi. Sau đó, gia đình đã tới Công an trình báo.

Người thân Ngọc cho biết, bé vừa học xong lớp 7 và mới nghỉ hè. Trước khi mất tích, em không có biểu hiện bất thường. Khi rời khỏi nhà, Ngọc mang theo điện thoại di động, nhưng không có SIM.

Một ngày sau khi mất tích, Ngọc gọi điện về cho gia đình trong trạng thái vừa nói vừa khóc, cho biết đang đi làm xa và dặn người thân giữ gìn sức khỏe.

Khi gia đình hỏi đang ở đâu, Ngọc không trả lời. Khi người thân thuyết phục Ngọc hứa về nhưng nhiều ngày vẫn “bật vô âm tín”. Qua cách nói chuyện và nhắn tin, gia đình cảm nhận như em đang bị ai đó điều khiển.

Gia đình cho biết Ngọc là con gái duy nhất trong nhà. Khi rời đi, em mặc áo thun màu đen, quần đen chấm bi. Nhiều ngày qua, người thân tìm kiếm khắp nơi, nhưng chưa có thông tin. Khu vực gia đình sinh sống gần biên giới Campuchia.

Công an xã Khánh Hưng cho biết Ngọc cao khoảng 1,55m, dáng người gầy, da trắng, tóc đen dài ngang vai, có nốt ruồi trên đầu lông mày phải. Nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến em Ngọc, đề nghị thông báo cho Công an xã Khánh Hưng hoặc số điện thoại trực ban 02723978877.