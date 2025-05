Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh về tăng cường đấu tranh, trấn áp với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đấu tranh, bắt giữ đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Cẩm Phả trong thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 12/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành tạm giữ hình sự Hoàng Thị Thu Hiền, sinh năm 1989, trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, chỗ ở tại tổ 5, khu Hòn 1, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng Hoàng Thị Thu Hiền tại cơ quan Công an

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 9/2024, Hoàng Thị Thu Hiền đã cho những người có nhu cầu vay theo hai hình thức là vay “lãi nằm” và vay “bát họ” để kiếm lợi nhuận với lãi suất từ 4000đ/1 triệu/ 1ngày đến 5000đ/1 triệu/1 ngày, tương ứng mức lãi từ 183%/năm đến 365%/năm.

Quá trình điều tra ban đầu đã làm rõ Hoàng Thị Thu Hiền đã cho nhiều người vay lấy lãi, thu lời bất chính là gần 40 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.