Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoàng

13-11-2025 - 13:40 PM | Xã hội

Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, Hoàng đã lấy trộm chiếc dây chuyền vàng trị giá khoảng hơn 49 triệu đồng rồi giấu vào túi áo khoác.

Hai ngày trước, Công an xã An Châu cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hoàng (sinh năm 1977, ấp An Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại một tiệm vàng thuộc ấp Hòa Long 4, xã An Châu.

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoàng- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoàng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, chiều 5/11, Công an xã An Châu tiếp nhận tin báo của chủ tiệm vàng về việc đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hoàng có hành vi lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hoàng khai nhận: Vào trưa ngày 5/11, Hoàng điều khiển xe máy đến tiệm vàng “N.N.T” hỏi mua vàng. 

Khi nhân viên lấy nhiều loại vàng cho xem, Hoàng liên tục yêu cầu lấy thêm và lợi dụng lúc nhân viên không để ý, lén lấy trộm một sợi dây chuyền vàng xoắn vuông, loại vàng 18 kara, trọng lượng 5,8 chỉ (tổng trị giá khoảng hơn 49 triệu đồng) rồi giấu vào túi áo khoác.

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoàng- Ảnh 2.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an An Giang).

Theo Duy Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CẬP NHẬT: Công an đồng loạt có mặt tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa

CẬP NHẬT: Công an đồng loạt có mặt tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa Nổi bật

Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại

Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại Nổi bật

Vụ giám đốc ở Cần Thơ có chữ ký "thấy kỳ kỳ": Luật sư và bạn đọc bày tỏ ý kiến

Vụ giám đốc ở Cần Thơ có chữ ký "thấy kỳ kỳ": Luật sư và bạn đọc bày tỏ ý kiến

13:02 , 13/11/2025
Gia tài kếch xù của "bà trùm thẩm mỹ viện" Mailisa: Biệt phủ 4.000m2, la liệt siêu xe trăm tỷ và 16 chi nhánh là 16 toà nhà nguy nga lộng lẫy

Gia tài kếch xù của "bà trùm thẩm mỹ viện" Mailisa: Biệt phủ 4.000m2, la liệt siêu xe trăm tỷ và 16 chi nhánh là 16 toà nhà nguy nga lộng lẫy

12:55 , 13/11/2025
Hà Nội: Ùn tắc kéo dài tại các lối lên Cầu Vĩnh Tuy giờ cao điểm sáng

Hà Nội: Ùn tắc kéo dài tại các lối lên Cầu Vĩnh Tuy giờ cao điểm sáng

12:45 , 13/11/2025
Hàng trăm học sinh khắp các tỉnh nghỉ học vì dịch cúm A lan nhanh: Cảnh báo nóng từ các bác sĩ đầu ngành

Hàng trăm học sinh khắp các tỉnh nghỉ học vì dịch cúm A lan nhanh: Cảnh báo nóng từ các bác sĩ đầu ngành

12:35 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên