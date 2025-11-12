Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tạm giữ hình sự Phan Thị Thùy Na

12-11-2025 - 18:16 PM | Xã hội

Công an đã kiểm tra hành chính căn nhà Phan Thị Thùy Na (31 tuổi) thuê ở, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 11/11, Công an phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Đồng Tháp) và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 tạm giữ hai nghi phạm cùng tang vật gồm một bịch tinh thể nghi ma túy và một khẩu súng, để tiếp tục điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và vũ khí.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng Công an phường Trung An tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà cho thuê tại khu phố 8. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Phan Thị Thùy Na (31 tuổi, trú xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp)Lê Hoàng Nhật Linh (23 tuổi, trú phường Tân An, tỉnh Tây Ninh) có biểu hiện sử dụng ma túy.

Tạm giữ hình sự Phan Thị Thùy Na- Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Na. Ảnh: TPO

Trong quá trình kiểm tra, công an phát hiện một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá được cất giấu trong phòng ngủ của Na. Khi khám xét khu vực bếp, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một vật bằng kim loại nghi là súng.

Qua điều tra sơ bộ, căn nhà trên do Na và Linh thuê cùng ba người khác, tuy nhiên thời điểm kiểm tra chỉ có hai người này có mặt. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả Na và Linh đều dương tính với chất ma túy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục giám định chất nghi ma túy, xác minh nguồn gốc khẩu súng và mở rộng điều tra vụ việc.

