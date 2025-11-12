Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra lệnh bắt tạm giam Lê Quý Lê sinh năm 1992

12-11-2025 - 15:09 PM | Xã hội

Đối tượng Lê Quý Lê bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Mới đây , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quý Lê (sinh năm 1992, trú tại xã Nghĩa Hành) để điều tra về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Ra lệnh bắt tạm giam Lê Quý Lê sinh năm 1992- Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quý Lê (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2021, Lê Quý Lê đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị Công an xã Hành Trung (cũ) xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ đưa vào diện theo dõi, quản lý của chính quyền địa phương. 

Tháng 10/2024, gia đình Lê đã ký hợp đồng với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Thuận, đưa Lê Quý Lê đi cai nghiện tự nguyện. 

Đến tháng 12/2024, Lê có đơn chấm dứt hợp đồng cai nghiện tự nguyện, trở về địa phương song lại tiếp tục lao vào con đường nghiện ngập.

Ngày 10/9, Công an xã Nghĩa Hành đã mời đối tượng lên làm việc và test nhanh ma túy, kết quả dương tính với ma túy Methamphetamin.

Quá trình điều tra ban đầu xác định hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy khác như trộm cắp, cướp giật, bạo lực, gây rối trật tự công cộng tại địa phương, cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn việc tiếp tục phạm tội.

Ai thấy Nguyễn Thế Dũng sinh năm 1995, báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất

Theo Duy Anh

