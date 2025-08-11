Tạm giữ hình sự Nguyễn Viết Đông

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Đông (42 tuổi), trú phường Hội An Tây để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công an đọc lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Viết Đông (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thông qua mối quan hệ quen biết, Đông nắm được thông tin bà L.T.H. (61 tuổi), trú tại TP Đà Nẵng đang có nhu cầu làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng tại phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (trước đây) nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, mặc dù không có khả năng thực hiện nhưng đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến bà H. tin tưởng.

Từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2025, Đông nhiều lần yêu cầu bà H. đưa tiền "để lo thủ tục" và đã nhận tổng cộng gần 980 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt, đối tượng không thực hiện cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương, tiêu xài hết số tiền.