Tạm giữ hình sự Phạm Quang Đạo

08-08-2025 - 06:54 AM | Xã hội

Phạm Quang Đạo là đối tượng có hành vi tống tiền lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai.

Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Quang Đạo (SN 1973, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, năm 2009, Phạm Quang Đạo mua một lô đất từ ông T.V.H (SN 1954, trú xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) với giá 170 triệu đồng. Thửa đất nằm tại xã Gào và được UBND TP. Pleiku (trước đây) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Tuy nhiên, đến năm 2017, khi Đạo dự định chuyển nhượng, UBND TP. Pleiku phát hiện thửa đất này không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và đã ban hành thông báo thu hồi.

Tạm giữ hình sự Phạm Quang Đạo- Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Quang Đạo tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Tiền Phong

Bức xúc vì mất quyền sử dụng đất và không được hoàn lại tiền, Đạo tìm hiểu và phát hiện ông T., hiện là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP. Pleiku, trước đây từng làm địa chính xã Gào và có liên quan đến việc cấp sai giấy chứng nhận. 

Lấy lý do này, Đạo yêu cầu ông T. phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền lên tới 500 triệu đồng, hoặc cá nhân ông T. phải trả cho mình 250 triệu đồng, nếu không sẽ bị kiện vì hành vi sai phạm trong quá khứ.

Dù ông T. đề nghị chờ được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo để giải quyết vụ việc, nhưng sau khi nhận chức, ông vẫn không liên lạc lại với Đạo. Gần đây, Đạo nhiều lần gọi điện, nhắn tin và đến gặp trực tiếp ông T. với những lời lẽ mang tính đe dọa, yêu cầu ông T. trả tiền nếu không muốn bị kiện.

Chiều ngày 6/8, Đạo cùng vợ đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP. Pleiku và nhận 250 triệu đồng tiền mặt từ ông T. Ngay sau khi viết giấy xác nhận đã nhận đủ tiền và cam kết không khiếu nại gì thêm, Đạo bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

