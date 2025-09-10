Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tạm giữ hình sự Trình Anh Dũng và một đồng hương

10-09-2025 - 13:22 PM | Xã hội

Ngày 9/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Long Thành vừa triệt phá thành công 2 điểm cho vay lãi nặng, xử lý 2 đối tượng thu lợi bất chính tổng cộng gần 500 triệu đồng.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định, đối tượng Trình Anh Dũng (30 tuổi, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội) tổ chức hoạt động cho vay từ năm 2023 đến nay, với lãi suất dao động từ 304% đến 438%/năm. Dũng áp dụng hai hình thức "vay góp" và "vay lãi đứng", buộc người vay phải đóng gốc và lãi hằng ngày, gây áp lực rất lớn về kinh tế.

Dũng đã cho vay trên 20 người trên địa bàn xã và các khu vực giáp ranh, thu lợi bất chính hơn 172 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô cùng nhiều tài liệu liên quan.

Đối tượng thứ 2 là Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi, cùng quê với Dũng). Với thủ đoạn tương tự, Cường đã cho nhiều người vay tiền, hưởng mức lãi suất từ 304% đến 380%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính của Cường lên đến hơn 310 triệu đồng. Tang vật tạm giữ gồm 2 điện thoại di động và 1 xe mô tô.

Tạm giữ hình sự Trình Anh Dũng và một đồng hương- Ảnh 1.

Đối tượng Trình Anh Dũng (bên phải) và đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (bên trái) (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Điểm đáng chú ý là cả 2 đối tượng đều không yêu cầu giấy nợ hay thế chấp tài sản, chỉ cần xem căn cước công dân và trực tiếp đến nhà người vay để giao dịch. Cách làm này nhằm tạo cảm giác "dễ dàng" cho người cần tiền, nhưng thực chất khiến họ rơi vào "bẫy nợ" với lãi suất "cắt cổ".

Hành vi của Trình Anh Dũng và Nguyễn Mạnh Cường có dấu hiệu phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, được quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. 

Công an xã Long Thành đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ và mời những người vay tiền đến làm việc nhằm củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

