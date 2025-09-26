“Tam Hoàng” làng mẫu kết hợp “bà trùm” làng mốt Việt, tung BST được dự đoán khuấy đảo sàn diễn Thượng Hải

Trước thềm Tuần lễ thời trang Thượng Hải (Shanghai Fashion Week SS26 – SFW SS26), NTK Thanh Hương Bùi đã giới thiệu BST sẽ trình diễn tại sự kiện mang tên Manifeste. NTK Thanh Hương Bùi chia sẻ: “Manifeste không chỉ là một bộ sưu tập thời trang, mà còn là một bản tuyên ngôn nghệ thuật đầy cảm xúc, đưa người xem vào một hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua dòng chảy của thời gian. Đó là câu chuyện về sự hồi sinh của những giá trị truyền thống, từ cội nguồn mộc mạc đến một tương lai rực rỡ và lộng lẫy”.

Trong bộ ảnh giới thiệu BST lần này, NTK Thanh Hương Bùi một lần nữa đã tái hợp cùng 3 nàng hậu Võ Hoàng Yến, Hoàng Thuỳ và Lê Hoàng Phương - những người góp phần tạo nên sự thành công cho những BST Rose of the Dawn, This Summer và Éclat.

Trước đó, khi thông báo việc sẽ xuất hiện tại SFW SS26, NTK Thanh Hương Bùi đã khiến dư luận ‘dậy sóng’ với những đồn đoán và tranh cãi về người mẫu nào sẽ trình diễn BST. Hoàng Thuỳ, Võ Hoàng Yến và Lê Hoàng Phương đều là những cái tên được cộng đồng mạng đề cử cho NTK.





Về phía NTK Thanh Hương Bùi, cô đánh giá cao về sắc vóc cùng sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và việc nắm bắt tinh thần BST của ba nàng hậu đã giúp buổi chụp hình hoàn thành nhanh chóng. Sự kết hợp cùng ‘tam Hoàng làng mẫu’ lần này được NTK Thanh Hương Bùi kỳ vọng sẽ tạo những dấu ấn đặc biệt, trước khi BST được giới thiệu đến khán giả quốc tế.

Vẫn giữ nguyên phong cách sáng tạo đầy tinh tế của mình thông qua các bộ trang phục, NTK Thanh Hương Bùi đã khéo léo mang những giá trị truyền thống của dân gian Việt Nam vào BST như giấy dó, tranh sơn mài, thêu,… kết hợp cũng kỹ thuật đính đá tinh xảo, in 3D tạo nên những dấu ấn đặc biệt của cô trong làng thời trang.

Sử dụng gam màu chủ đạo vàng, đỏ và đen không chỉ thể hiện vẻ sang trọng mà còn mang ý nghĩa của sự thịnh vượng, nhiệt huyết và chiều sâu văn hóa. Mỗi chi tiết cầu kỳ, tỉ mỉ là một lời khẳng định về tài năng và sự kiên trì của người thợ thủ công, đưa giá trị của họ lên một tầm cao mới, hòa quyện giữa truyền thống và tinh thần hiện đại.

NTK Thanh Hương Bùi cho biết mình và ekip đang nỗ lực để tiếp tục phát triển nguồn cảm hứng từ những tín đồ thời trang với phong các sành điệu nhưng không kém phần sang trọng, quý phái ở các kinh đô thời trang lớn sau SFW SS26. Thanh Hương Bùi cho biết, cô muốn khơi dậy nét cá tính độc đáo bên trong những người phụ nữ, tạo dấu ấn đặc biệt của họ cùng những trang phục nổi bật vượt xa những khuôn khổ thông thường cùng Manifeste.





BST Manifeste sẽ được NTK Thanh Hương Bùi giới thiệu tại SFW SS26 ngày 14/10 sắp tới tại Thượng Hải.