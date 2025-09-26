Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen cho Đức Phúc sau chiến thắng lịch sử tại Intervision 2025

Ngày 21/9 đánh dấu cột mốc lịch sử của nền âm nhạc nước nhà khi Đức Phúc mang về cho Tổ quốc chiếc cúp pha lê Intervision 2025. Đã rất lâu rồi, Việt Nam mới giành chiến thắng một giải thưởng quốc tế danh giá, 44 năm kể từ khi NSƯT Ái Vân đạt được hạng mục cao nhất tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Sopot.

Đức Phúc viết lại lịch sử cho nền âm nhạc Việt nhờ chiến thắng tại Intervision 2025

Nhờ góp công lớn trong việc lan tỏa giá trị lịch sử - văn hóa - nghệ thuật dân tộc tới bạn bè quốc tế, theo thông tin từ Bộ VHTTDL hôm nay (ngày 26/9), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thay mặt Thủ tướng ký Quyết định số 2135/QĐ-TTg về việc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đức Phúc vì đã đạt thành tích xuất sắc khi giành giải Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, tổ chức tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Đức Phúc có mặt tại Lễ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ (Ảnh: Bộ TTVHDL)

Trước đó, ngay sau khi nhận được tin Đức Phúc đại diện Việt Nam vô địch cuộc thi quốc tế với màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng dấu ấn đáng tự hào của nam ca sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư biểu dương Đức Phúc ngay sau khi nam ca sĩ giành chức vô địch

Trong thư gửi tới ca sĩ Đức Phúc, Thủ tướng nhấn mạnh rằng chiến thắng này không chỉ là vinh dự lớn cho cá nhân nghệ sĩ mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam. Theo Thủ tướng, việc Việt Nam tham gia cuộc thi Intervision sau hơn 40 năm gián đoạn mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc, nơi “âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới”.

Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng chiến thắng tại Intervision 2025 sẽ trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm động lực cho Đức Phúc nói riêng và giới văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, sáng tạo không ngừng, đóng góp cho sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà, quảng bá văn hóa dân tộc ra quốc tế. Đồng thời, các nghệ sĩ cùng chung tay truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và mang tinh thần Việt Nam hòa vào dòng chảy hội nhập toàn cầu.

Bức thư của Thủ tướng Phạm Minh Chính

*Nguyên văn bức thư của Thủ tướng Phạm Minh Chính:

*"Thân ái gửi: Ca sĩ Đức Phúc và những người yêu âm nhạc

Chúng ta rất vui mừng nhận được tin ca sĩ Đức Phúc, đại diện Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, sự kiện âm nhạc uy tín, quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam", kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam. Sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới".

Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Thủ tướng chúc ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.

Thân ái,

Phạm Minh Chính"*