Tấm lòng của Đức Phúc ghi điểm tuyệt đối

Ngày 23/12, mạng xã hội lan truyền câu chuyện cảm động về một chú tài xế xe ôm công nghệ đã lớn tuổi, thường xuyên bị khách huỷ chuyến chỉ vì chạy chiếc xe Wave cũ kỹ. Theo chia sẻ được lan truyền trên mạng, chú tài xế là người đã ngoài 60 tuổi, vẫn miệt mài mưu sinh mỗi ngày bằng chiếc xe Wave cũ. Tuy nhiên, không ít lần chú phải chịu cảnh khách hàng huỷ chuyến khi thấy phương tiện của mình quá cũ kỹ hay ngoại hình không còn nhanh nhẹn như những tài xế trẻ tuổi khác. Dù vậy, chú vẫn vui vẻ, giữ thái độ kiên nhẫn và nụ cười hiền hậu trong mỗi chặng đường mưu sinh.

Ảnh chụp màn hình

Chính hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Bởi đằng sau một chuyến xe tưởng chừng bình thường là cả cuộc đời của một người lao động quanh năm mưu sinh trong khó nhọc. Khi nhìn thấy hình ảnh và nghe kể lại hoàn cảnh của chú, ca sĩ Đức Phúc đã để lại bình luận tại bài đăng với mong muốn tìm cách liên hệ để tặng chú một chiếc xe máy mới, giúp chú có phương tiện mưu sinh.

Đức Phúc để lại bình luận bày tỏ mong muốn liên hệ với chú xe ôm để giúp đỡ.

Sự ấm áp trong hành động ấy vẫn khiến người hâm mộ đồng loạt gửi lời khen ngợi vì sự tinh tế và chân thành của nam ca sĩ sinh năm 1996. Nhiều bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ: “Đức Phúc không chỉ hát hay mà còn có tấm lòng rất đẹp”, “Một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng lớn với người lao động”, hay “Nhìn cách cậu ấy lặng lẽ giúp đỡ mà cảm phục”.

Thậm chí, một số người còn cho rằng hành động này của Đức Phúc xứng đáng trở thành lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho giới trẻ: chia sẻ không nhất thiết phải là những việc lớn lao, đôi khi chỉ cần một chút thấu hiểu đã có thể làm thay đổi cuộc đời ai đó.

Đức Phúc vốn đã quen thuộc với hình ảnh một nghệ sĩ chân thành, trong sáng và có đời tư sạch. Từ trước đến nay, anh từng nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện, tặng quà cho trẻ em, người nghèo hoặc trao học bổng âm nhạc. Với anh, “giúp người khác chính là cách sống tích cực và biết ơn cuộc đời”.

Câu chuyện của Đức Phúc là minh chứng rằng, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể gieo hạt giống tốt đẹp, khiến xã hội trở nên ấm áp hơn, và giúp mỗi người tin rằng lòng tử tế vẫn luôn hiện hữu, ngay giữa những điều giản dị nhất trong đời sống thường ngày.