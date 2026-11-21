Tam Sơn Living Continental chính thức khai trương tại khách sạn Continental Saigon trên đường Đồng Khởi. Đêm khai trương là bữa tiệc tôn vinh nghệ thuật sống Pháp, được kể bằng pha lê, bạc, sứ và âm thanh, với sự góp mặt của những tín đồ art de vivre (nghệ thuật sống kiểu Pháp).

Gần 150 năm qua, Continental Saigon đã chứng kiến bao lớp khách ra vào dưới mái ngói và những đường đắp nổi kiểu Đông Dương. Đây là nơi Graham Greene từng sống và viết Người Mỹ thầm lặng, nơi ký ức của Sài Gòn cũ vẫn còn đọng lại trên từng ô cửa. Tối khai trương Tam Sơn Living Continental, công trình di sản ấy mở thêm một chương mới khi chào đón những tên tuổi tiêu biểu của nghệ thuật sống Pháp.