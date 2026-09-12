Tân Á Đại Thành đổ bộ đầu tư vào Hưng Yên, khu công nghiệp công nghệ cao gần 200ha chính thức được khởi công

Dự án có quy mô 199 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.842 tỷ đồng, sở hữu vị trí chiến lược kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hưng Yên - Thái Bình, Quốc lộ 38B, ĐT.200 và hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Được định hướng theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao với hạ tầng sản xuất An toàn - Hiệu quả - Tối ưu, Khu công nghiệp số 15 - Hưng Yên tích hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm trạm điện 2 x 63 MVA, hệ thống cấp nước 10.000 m³/ngày đêm và xử lý nước thải 4.300 m³/ngày đêm.

Mô hình PURE ECOSYSTEM tổ chức các yếu tố Sản xuất - Dịch vụ - Con người - Môi trường trong một hệ sinh thái đồng bộ, nhằm hỗ trợ xuyên suốt quá trình đầu tư, vận hành và phát triển của doanh nghiệp.

Khu công nghiệp số 15 - Hưng Yên ưu tiên dành tối thiểu 30% quỹ đất công nghiệp cho các lĩnh vực công nghệ, hàm lượng tri thức cao như điện tử - bán dẫn, cơ khí chính xác, trung tâm dữ liệu, các ngành sản xuất sạch…

Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công Dự án.

Dự án cung cấp đa dạng sản phẩm gồm đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn, kho bãi theo yêu cầu và dịch vụ "một cửa" hỗ trợ pháp lý, vận hành toàn diện cho doanh nghiệp.

Khu công nghiệp số 15 - Hưng Yên sở hữu hệ tiện ích gồm trung tâm điều hành, khu dịch vụ - thương mại, khu lưu trú chuyên gia, công viên và không gian xanh, phục vụ đồng thời hoạt động sản xuất và đời sống của người lao động.

Song hành cùng hiệu quả sản xuất, dự án dành gần 20 ha cho cây xanh, công viên và hành lang sinh thái; đồng thời nghiên cứu tích hợp các giải pháp bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát huy vai trò cơ quan đầu mối quản lý nhà nước; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời hướng dẫn và phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các vấn đề vượt thẩm quyền cần được chủ động tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý, tránh để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Các sở, ngành được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong giải quyết thủ tục liên quan đến xây dựng, đất đai, môi trường, giao thông, điện, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, tiến độ sử dụng đất và việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư.