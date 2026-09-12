Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân Á Đại Thành đổ bộ đầu tư vào Hưng Yên, khu công nghiệp công nghệ cao gần 200ha chính thức được khởi công

| | Bất động sản

Sáng ngày 12/9, tại xã Nguyễn Trãi, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 15 tại xã Nguyễn Trãi và xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dự án có quy mô 199 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.842 tỷ đồng, sở hữu vị trí chiến lược kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hưng Yên - Thái Bình, Quốc lộ 38B, ĐT.200 và hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Được định hướng theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao với hạ tầng sản xuất An toàn - Hiệu quả - Tối ưu, Khu công nghiệp số 15 - Hưng Yên tích hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm trạm điện 2 x 63 MVA, hệ thống cấp nước 10.000 m³/ngày đêm và xử lý nước thải 4.300 m³/ngày đêm.

Mô hình PURE ECOSYSTEM tổ chức các yếu tố Sản xuất - Dịch vụ - Con người - Môi trường trong một hệ sinh thái đồng bộ, nhằm hỗ trợ xuyên suốt quá trình đầu tư, vận hành và phát triển của doanh nghiệp.

Khu công nghiệp số 15 - Hưng Yên ưu tiên dành tối thiểu 30% quỹ đất công nghiệp cho các lĩnh vực công nghệ, hàm lượng tri thức cao như điện tử - bán dẫn, cơ khí chính xác, trung tâm dữ liệu, các ngành sản xuất sạch…

Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công Dự án.

Dự án cung cấp đa dạng sản phẩm gồm đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn, kho bãi theo yêu cầu và dịch vụ "một cửa" hỗ trợ pháp lý, vận hành toàn diện cho doanh nghiệp.

Khu công nghiệp số 15 - Hưng Yên sở hữu hệ tiện ích gồm trung tâm điều hành, khu dịch vụ - thương mại, khu lưu trú chuyên gia, công viên và không gian xanh, phục vụ đồng thời hoạt động sản xuất và đời sống của người lao động.

Song hành cùng hiệu quả sản xuất, dự án dành gần 20 ha cho cây xanh, công viên và hành lang sinh thái; đồng thời nghiên cứu tích hợp các giải pháp bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát huy vai trò cơ quan đầu mối quản lý nhà nước; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời hướng dẫn và phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các vấn đề vượt thẩm quyền cần được chủ động tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý, tránh để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Các sở, ngành được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong giải quyết thủ tục liên quan đến xây dựng, đất đai, môi trường, giao thông, điện, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, tiến độ sử dụng đất và việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư.

Minh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân xây nhà riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m2 và không thuộc một trong các khu vực sau sẽ được miễn giấy phép xây dựng

Người dân xây nhà riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m2 và không thuộc một trong các khu vực sau sẽ được miễn giấy phép xây dựng Nổi bật

Tiến độ mới nhất tại siêu dự án gần 20.000 tỷ do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, nhận "lệnh" hoàn thành trong 24 tháng

Tiến độ mới nhất tại siêu dự án gần 20.000 tỷ do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, nhận "lệnh" hoàn thành trong 24 tháng Nổi bật

Tấp nập người tham quan nhà mẫu ‘căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa’

Tấp nập người tham quan nhà mẫu ‘căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa’

13:30 , 12/09/2026
Tây Ninh làm gì với 420 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập?

Tây Ninh làm gì với 420 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập?

11:47 , 12/09/2026
BĐS Trường Minh thanh toán gần 6.000 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

BĐS Trường Minh thanh toán gần 6.000 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

11:02 , 12/09/2026
Sovico Group tất toán hơn 1.050 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Sovico Group tất toán hơn 1.050 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

10:55 , 12/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên