Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tấp nập người tham quan nhà mẫu ‘căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa’

| | Bất động sản

Tấp nập người tham quan nhà mẫu ‘căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa’

Với vị trí giữa lòng đô thị Biên Hòa, nhà mẫu Bcons Central Park đã thu hút lượng lớn khách đến tham quan trong ngày khai trương 11.09.2026.

Sự kiện khai trương nhà mẫu được tổ chức ngay tại khuôn viên Bcons Central Park tại số 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, TP.Đồng Nai. Sự kiện có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, các đơn vị phân phối cùng hàng trăm khách quan tâm dự án.

Trải nghiệm không gian sống tối ưu

Đáp ứng nhu cầu trải nghiệm thực tế, các căn hộ mẫu Bcons Central Park được xây dựng tuân thủ chính xác theo diện tích thực. Thiết kế dự án nhanh chóng ghi điểm với khách tham quan nhờ cách bố trí công năng khoa học, đáp ứng nhu cầu sống cho đa dạng thế hệ.

Tấp nập người tham quan nhà mẫu ‘căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa’- Ảnh 1.

Đại diện tập đoàn chia sẻ trong sự kiện khai trương căn hộ mẫu Bcons Central Park

Tấp nập người tham quan nhà mẫu ‘căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa’- Ảnh 2.

Không gian sinh hoạt chung được bố trí liền mạch tại nhà mẫu Bcons Central Park

Mặt bằng căn hộ được thiết kế vuông vức, gần như không lãng phí diện tích, giúp tối ưu hóa trọn vẹn không gian sử dụng. Khu vực sinh hoạt chung gồm phòng khách, bàn ăn và bếp được thiết kế liên thông, không vách ngăn cứng tạo nên không gian mở rộng rãi và liền mạch.

Tấp nập người tham quan nhà mẫu ‘căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa’- Ảnh 3.

Không gian bếp được bố trí tại nhà mẫu Bcons Central Park

Sự sắp xếp này không chỉ tạo cảm giác rộng rãi hơn hẳn diện tích thực mà còn tăng tính kết nối giữa các thành viên. Thêm vào đó, sự thoải mái trong sinh hoạt còn đến từ khả năng kết nối với thiên nhiên nhờ cộng hưởng của khoảng xanh ở ban công và mảng xanh khuôn viên chung của toàn dự án.

Tấp nập người tham quan nhà mẫu ‘căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa’- Ảnh 4.

Không gian phòng ngủ tại nhà mẫu Bcons Central Park

Tất cả phòng ngủ đều tiếp cận trực tiếp mặt thoáng, giúp không gian luôn ngập tràn ánh sáng và gió trời. Phòng khách mở được bố trí khoảng không gian vừa đủ, khéo léo mang đến cảm giác thoáng đãng vào ban ngày nhưng vẫn ấm cúng về đêm. Ngay cả khu vực giặt phơi cũng được sắp xếp tinh tế, khuất tầm nhìn sinh hoạt chung để đảm bảo thẩm mỹ cho toàn không gian sống.

Cộng hưởng từ vị trí đắc địa

Sự hài lòng của khách tham quan không dừng lại ở không gian bên trong căn hộ, mà còn đến từ lợi thế vị trí đặt nhà mẫu ngay tại dự án. Điều này giúp người mua trực tiếp cảm nhận sự tiện nghi khi nơi mình ở nằm ngay giữa trung tâm thành phố Đồng Nai sôi động.

Từ vị trí dự án trên trục đường Phan Trung, cư dân tương lai chỉ mất khoảng 2-5 phút để đến Vincom Plaza Biên Hòa hay Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Hệ thống trường học, trung tâm hành chính và các khu vui chơi sầm uất cũng nằm trọn trong bán kính di chuyển ngắn khoảng 10-15 phút, giúp tiết kiệm tối đa thời lượng di chuyển để tận hưởng nhiều hơn.

Trong bối cảnh TP. Đồng Nai sẽ tiếp tục chỉnh trang đô thị, sắp lại quy hoạch để biến khu vực Biên Hòa phát huy vai trò trung tâm hành chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo, việc sở hữu nhà ở vị trí trung tâm có thể mang lại rào cản tài chính rất lớn cho người mua.

Sự kết hợp g iữa thiết kế thông minh - tiện ích hoàn chỉnh - vị trí ‘tâm điểm’ chính là lý do khiến Bcons Central Park luôn nằm trong nhóm dự án được quan tâm hàng đầu và ghi nhận đông đảo lượng đăng ký tham quan, tư vấn tại trung tâm TP. Đồng Nai. Đồng thời, lựa chọn căn hộ tiện nghi, đầy đủ công năng như ở Bcons Central Park cũng là đón đầu xu hướng tất yếu của cư dân tại các đô thị lớn: chuyển sang sống ‘nâng tầm’ với nhiều tiện ích trọn vẹn hơn.

Thông tin chi tiết về dự án tham khảo tại website: https://www.bcons-centralpark.com.vn

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân xây nhà riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m2 và không thuộc một trong các khu vực sau sẽ được miễn giấy phép xây dựng

Người dân xây nhà riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m2 và không thuộc một trong các khu vực sau sẽ được miễn giấy phép xây dựng Nổi bật

Tiến độ mới nhất tại siêu dự án gần 20.000 tỷ do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, nhận "lệnh" hoàn thành trong 24 tháng

Tiến độ mới nhất tại siêu dự án gần 20.000 tỷ do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, nhận "lệnh" hoàn thành trong 24 tháng Nổi bật

Tây Ninh làm gì với 420 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập?

Tây Ninh làm gì với 420 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập?

11:47 , 12/09/2026
BĐS Trường Minh thanh toán gần 6.000 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

BĐS Trường Minh thanh toán gần 6.000 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

11:02 , 12/09/2026
Sovico Group tất toán hơn 1.050 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Sovico Group tất toán hơn 1.050 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

10:55 , 12/09/2026
Hà Nội: Hướng tới thực hiện trực tuyến toàn bộ quy trình đăng ký nhà ở xã hội

Hà Nội: Hướng tới thực hiện trực tuyến toàn bộ quy trình đăng ký nhà ở xã hội

10:49 , 12/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên