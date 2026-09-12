Tấp nập người tham quan nhà mẫu ‘căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa’

Sự kiện khai trương nhà mẫu được tổ chức ngay tại khuôn viên Bcons Central Park tại số 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, TP.Đồng Nai. Sự kiện có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, các đơn vị phân phối cùng hàng trăm khách quan tâm dự án.

Trải nghiệm không gian sống tối ưu

Đáp ứng nhu cầu trải nghiệm thực tế, các căn hộ mẫu Bcons Central Park được xây dựng tuân thủ chính xác theo diện tích thực. Thiết kế dự án nhanh chóng ghi điểm với khách tham quan nhờ cách bố trí công năng khoa học, đáp ứng nhu cầu sống cho đa dạng thế hệ.

Đại diện tập đoàn chia sẻ trong sự kiện khai trương căn hộ mẫu Bcons Central Park

Không gian sinh hoạt chung được bố trí liền mạch tại nhà mẫu Bcons Central Park

Mặt bằng căn hộ được thiết kế vuông vức, gần như không lãng phí diện tích, giúp tối ưu hóa trọn vẹn không gian sử dụng. Khu vực sinh hoạt chung gồm phòng khách, bàn ăn và bếp được thiết kế liên thông, không vách ngăn cứng tạo nên không gian mở rộng rãi và liền mạch.

Không gian bếp được bố trí tại nhà mẫu Bcons Central Park

Sự sắp xếp này không chỉ tạo cảm giác rộng rãi hơn hẳn diện tích thực mà còn tăng tính kết nối giữa các thành viên. Thêm vào đó, sự thoải mái trong sinh hoạt còn đến từ khả năng kết nối với thiên nhiên nhờ cộng hưởng của khoảng xanh ở ban công và mảng xanh khuôn viên chung của toàn dự án.

Không gian phòng ngủ tại nhà mẫu Bcons Central Park

Tất cả phòng ngủ đều tiếp cận trực tiếp mặt thoáng, giúp không gian luôn ngập tràn ánh sáng và gió trời. Phòng khách mở được bố trí khoảng không gian vừa đủ, khéo léo mang đến cảm giác thoáng đãng vào ban ngày nhưng vẫn ấm cúng về đêm. Ngay cả khu vực giặt phơi cũng được sắp xếp tinh tế, khuất tầm nhìn sinh hoạt chung để đảm bảo thẩm mỹ cho toàn không gian sống.

Cộng hưởng từ vị trí đắc địa

Sự hài lòng của khách tham quan không dừng lại ở không gian bên trong căn hộ, mà còn đến từ lợi thế vị trí đặt nhà mẫu ngay tại dự án. Điều này giúp người mua trực tiếp cảm nhận sự tiện nghi khi nơi mình ở nằm ngay giữa trung tâm thành phố Đồng Nai sôi động.

Từ vị trí dự án trên trục đường Phan Trung, cư dân tương lai chỉ mất khoảng 2-5 phút để đến Vincom Plaza Biên Hòa hay Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Hệ thống trường học, trung tâm hành chính và các khu vui chơi sầm uất cũng nằm trọn trong bán kính di chuyển ngắn khoảng 10-15 phút, giúp tiết kiệm tối đa thời lượng di chuyển để tận hưởng nhiều hơn.

Trong bối cảnh TP. Đồng Nai sẽ tiếp tục chỉnh trang đô thị, sắp lại quy hoạch để biến khu vực Biên Hòa phát huy vai trò trung tâm hành chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo, việc sở hữu nhà ở vị trí trung tâm có thể mang lại rào cản tài chính rất lớn cho người mua.

Sự kết hợp g iữa thiết kế thông minh - tiện ích hoàn chỉnh - vị trí ‘tâm điểm’ chính là lý do khiến Bcons Central Park luôn nằm trong nhóm dự án được quan tâm hàng đầu và ghi nhận đông đảo lượng đăng ký tham quan, tư vấn tại trung tâm TP. Đồng Nai. Đồng thời, lựa chọn căn hộ tiện nghi, đầy đủ công năng như ở Bcons Central Park cũng là đón đầu xu hướng tất yếu của cư dân tại các đô thị lớn: chuyển sang sống ‘nâng tầm’ với nhiều tiện ích trọn vẹn hơn.

Thông tin chi tiết về dự án tham khảo tại website: https://www.bcons-centralpark.com.vn