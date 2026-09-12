Tây Ninh làm gì với 420 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập?

Theo danh mục tài sản công được bàn giao về địa phương quản lý, xử lý, Tây Ninh có 420 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, 160 cơ sở phát sinh trước ngày 1/3/2025 và 260 cơ sở phát sinh từ ngày 1/3 đến 10/6 năm nay.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Tây Ninh có 420 cơ sở nhà, đất công dôi dư.

Tại nhiều địa phương, một số trụ sở bỏ không trong thời gian dài, cỏ dại mọc kín khuôn viên, dây leo bám tường, nhiều hạng mục xuống cấp.

Nơi tính cho thuê, nơi chuyển đổi công năng

Phường Long Hoa hiện có 11 cơ sở nhà, đất dôi dư. Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường, phần lớn các cơ sở có diện tích từ hơn 100m2 đến 930m2, nằm tại khu vực trung tâm thị xã Hòa Thành cũ nên có vị trí thuận lợi, giá trị thương mại cao.

Một trụ sở dôi dư, bỏ không trong thời gian dài tại phường Long Hoa.

Phường đã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập xây dựng phương án quản lý, khai thác theo hướng cho thuê, sử dụng đúng quy hoạch, không làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị và môi trường.

Tuy nhiên, địa phương đang vướng việc xác định giá cho thuê và chưa rõ có phải tổ chức đấu giá hay không.

“Cái khó nhất hiện nay ở địa phương là xác định giá cho thuê và chưa biết có cần tổ chức đấu giá cho thuê hay không. Phường đang băn khoăn”, ông Hiếu nói.

Một khu đất rộng khoảng 930m2 tại xã Trường Tây cũ được đề xuất làm trung tâm ngoại ngữ. Trong khi đó, trụ sở rộng khoảng 400m2 trên đường Hùng Vương, gần chợ Long Hoa, đang được một số ngân hàng khảo sát để thuê làm điểm giao dịch.

Theo ông Hiếu, một số cơ sở mới tiếp nhận cũng phát sinh khó khăn khi chuyển đổi công năng. Chẳng hạn, trụ sở Bảo hiểm xã hội cũ rộng hơn 330m2, được thiết kế phục vụ mục đích hành chính. Nếu chuyển sang giáo dục hoặc dịch vụ, đơn vị thuê có thể phải cải tạo, phát sinh chi phí.

Trụ sở biên phòng cũ sẽ làm trung tâm hội nghị?

Tại phường Kiến Tường, địa phương có 13 cơ sở nhà, đất dôi dư, gồm 2 bệnh viện đa khoa và nhiều trụ sở UBND phường cũ, trạm chăn nuôi, thú y, trồng trọt...

Ghi nhận tại trụ sở đồn biên phòng cũ trên quốc lộ 62 - đường 30 Tháng 4, công trình cao 3 tầng đang bỏ không. Cỏ dại mọc um tùm ở sân và hành lang, dây leo bò vào bên trong, tường phủ rêu, một số cửa sổ gỉ sét.

Trụ sở Đồn Biên phòng tại khu vực trung tâm phường Kiến Tường (Tây Ninh) .

Cách đó khoảng 1km, bệnh viện rộng hàng nghìn m2 trên đường 30 Tháng 4 cũng trong tình trạng tương tự. Dù kết cấu còn khá chắc chắn, nhiều khu vực đã bị cỏ dại, dây leo bao phủ.

Ông Lê Thanh Đông, Bí thư Đảng ủy phường Kiến Tường, cho biết địa phương đã xây dựng phương án xử lý các trụ sở dôi dư theo hướng không để tài sản bị bỏ trống.

“Đối với các trụ sở không còn công năng sử dụng, phường đề xuất ưu tiên làm các dự án công cộng. Bên cạnh đó, địa phương có thể đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo nguồn thu”, ông Đông nói.

Bệnh viện dôi dư trên đường 30 Tháng 4 ở phường Kiến Tường.

Theo ông Đông, Bệnh viện Đa khoa Kiến Tường cũ đã được chuyển đổi công năng sang đất văn hóa. Trụ sở biên phòng cũ sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao cho địa phương dự kiến được chuyển đổi thành trung tâm hội nghị và cơ sở lưu trú.

“Chúng tôi kiến nghị tỉnh một số khu đất quốc phòng, an ninh không còn nhu cầu sử dụng thì bàn giao về địa phương để phát triển thành các khu văn hóa công cộng, vui chơi phục vụ nhân dân”, ông Đông nói.

Gỡ vướng để tránh lãng phí tài sản công

Trong khi đó, tại xã Cần Giuộc, một số cơ sở đã được tính toán chuyển đổi công năng. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã, cho biết trụ sở UBND xã Phước Lại (Long An cũ) được chuyển sang làm trường mẫu giáo.

Những trụ sở còn lại đang được Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã xây dựng phương án sử dụng.

Một trụ sở tại xã Cần Giuộc.

Theo lãnh đạo các địa phương, mục tiêu là sớm đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác phù hợp, hạn chế bỏ không, xuống cấp và lãng phí tài sản công. Tuy nhiên, các địa phương vẫn cần hướng dẫn cụ thể về thủ tục, xác định giá cho thuê, đấu giá và chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đất.