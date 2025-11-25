Tấn bi kịch của 1 ngôi sao: Thua cổ phiếu 38 tỷ, bay mất 2 căn nhà, hôn nhân khủng hoảng

Jo Young Gu là nam ca sĩ kiêm MC đình đám tại làng giải trí Hàn Quốc. Nam ngôi sao cũng từng góp mặt trong 1 số tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình và tạo được dấu ấn đáng kể. Jo Young Gu rất đắt show ở Kbiz và "cá kiếm" được số tiền khổng lồ từ việc tham gia sự kiện. Thế nhưng đằng sau hình ảnh hào nhoáng đó, Jo Young Gu lại có góc khuất ít ai biết.

Chiều 23/11, tờ Sports Chosun đưa tin, Jo Young Gu vừa xuất hiện trên 1 talk show của người bạn thân - MC kiêm danh hài Kim Gura, và trải lòng về khoảng thời gian đen tối của cuộc đời. Theo lời Jo Young Gu, nam nghệ sĩ đã phải hứng chịu khoản thiệt hại tài chính lên tới hơn 5 tỷ won (100 tỷ đồng), trong đó có tới 2,1 tỷ won (38 tỷ đồng) do thua lỗ từ việc đầu tư chứng khoán và khoảng 3,5 tỷ won (62 tỷ đồng) là tiền cho vay chưa đòi lại được.

Jo Young Gu thua lỗ nặng nề vì chơi chứng khoán

Nam ca sĩ họ Jo xót xa nhớ lại cú sốc tài chính từ việc đầu tư cổ phiếu: "Tôi bắt đầu chơi chứng khoán từ năm 2008, và số tiền thua lỗ chính xác là 2,1 tỷ won (38 tỷ đồng). Cuộc sống không còn được bình thường nữa. Tôi bị căng thẳng tột độ vì chứng khoán. Đáng nhẽ tôi đã có thể trải qua 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc, bình yên. Nhớ lại mỗi khi cổ phiếu tăng giá, tôi đã cảm thấy vô cùng phấn chấn nhưng khi cổ phiếu giảm mạnh, tôi lại phát điên. Tôi cứ nóng hết cả người lên. Cuộc sống của tôi đã trở nên kiệt quệ, lao dốc cũng vì chứng khoán". Trước đó, nam ngôi sao từng không ngần ngại tiết lộ chuyện bay mất 2 căn nhà vì thua lỗ cổ phiếu.

Jo Young Gu cho biết thêm nam nghệ sĩ đã mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực sau khi phải đối mặt với nhiều áp lực từ đầu tư cổ phiếu, đến mức khiến gia đình xào xáo: "Vợ chồng tôi cãi nhau nhiều lần cũng vì chuyện đầu tư cổ phiếu của tôi. Tôi đã mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực, có thời điểm còn không được gia đình chấp nhận". Được biết, rối loạn lưỡng cực là chứng bệnh rối loạn tâm thần hay còn gọi là rối loạn hưng - trầm cảm, tình trạng tâm thần thay đổi thất thường khiến tâm trạng có thể đột ngột hưng phấn như phấn khích quá hoặc tăng động, nhiều lúc lại rơi vào trạng thái trầm cảm.

Cuộc sống của Jo Young Gu bị ảnh hưởng nặng nề vì thất bại trong đầu tư cổ phiếu. Nam ngôi sao đã mắc phải bệnh rối loạn lưỡng cực vì những căng thẳng cực độ trong cuộc sống

Việc đối mặt với những khoản thiệt hại nặng nề về mặt tài chính khiến Jo Young Gu lao đầu vào công việc để gỡ gạc. Nhớ lại về khoảng thời gian đó, nam ngôi sao bày tỏ: "Tôi đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng là nhờ có nhiều việc để làm và sống chăm chỉ. Nếu không có việc để làm, có lẽ tôi đã chết rồi".

MC Kim Gura khen ngợi những nỗ lực không ngừng nghỉ của người bạn thân Jo Young Gu: "Lúc đó Jo Young Gu đang trong tình cảnh tuyệt vọng nhưng vẫn chăm chỉ và kiếm được rất nhiều tiền. Anh ấy góp mặt tại 20-30 sự kiện mỗi tháng".