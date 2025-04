"Tân binh" ngành xây dựng tăng dựng đứng ngày chào sàn HoSE, cổ phiếu khớp lệnh kỷ lục

Ngày 21/4, 40,25 triệu cổ phiếu của CTCP Xây dựng CDC (mã: CCC) đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu CCC đạt hơn 402 tỷ đồng với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18.300 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/- 20%.

Phát biểu tại lễ niêm yết, ông Ngô Tấn Long, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng CDC cho biết, việc niêm yết cổ phiếu CCC lên HoSE đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của công ty. Đây không chỉ là bước ngoặt về mặt quản trị, mà còn là dấu ấn chiến lược, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của CDC trong ngành xây dựng; đồng thời mở ra chương mới, nơi doanh nghiệp theo đuổi tầm nhìn phát triển bền vững, minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện Lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CCC . Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE cho biết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ D oanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của các công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.

Theo tìm hiểu, CDC Construction tiền thân là Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Giám sát Xây dựng Hà Nội được thành lập năm 2011, sau gần 14 năm thành lập, CDC Construction đã tăng vốn điều lệ lên 402,5 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây dựng (chiếm tỷ trọng 82-95,5% trong tổng nguồn doanh thu thuần) và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Xây dựng CDC thi công các dự án trải dài trên nhiều tỉnh thành trong cả nước: Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Nha Trang, Bình Thuận… và là đối tác của một số doanh nghiệp như: Hưng Thịnh Group, Mipec Group, Hoàng Huy Group, Cen Group, Apec Group…

Về tình hình kinh doanh năm tài chính 2024 vào ngày 31/3/2025 (niên độ tài chính từ ngày 01/4 đến ngày 31/3), doanh thu thuần đạt 2.189 tỷ đồng tăng 21% so với cùng kỳ, khoản lợi nhuận sau thuế của CDC đạt hơn 42 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với năm 2023. Ngoài ra, tổng tài sản của CDC Construction tăng gần 21,2% so với đầu kỳ, đạt hơn 2.083 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chốt phiên giao dịch 21/4, bất chấp VN-Index giảm mạnh, cổ phiếu CCC bật tăng hết biên độ gần 20%, qua đó leo lên mức 21.950 đồng/cp. Lượng cổ phiếu được khớp lệnh tăng cao kỷ lục, đạt gần 250.000 đơn vị, trong khi nhiều phiên trước đó, CCC thường xuyên ghi nhận tình trạng tắt thanh khoản.

Trước khi niêm yết trên HoSE, cổ phiếu CCC giao dịch trên sàn UPCoM từ tháng 7/2024.