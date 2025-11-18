Tấn Đức Eastern Park - JSC: Sự khác biệt của một dự án “chất”

Vị trí trung tâm: Kết nối giao thương chiến lược

Không chỉ nằm ở trung tâm phường Vạn Xuân (Phổ Yên - trước sáp nhập), khu vực được xem là "đô thị hạt nhân" sau sáp nhập, hai dãy nhà phố thương mại Tấn Đức Eastern Park - JSC còn nằm trên hai trục đường huyết mạch kinh tế: đại lộ 69m và đại lộ 47m. Đây là nơi dòng người, dòng hàng và dòng vốn gặp nhau, yếu tố quyết định để một khu phố thương mại thực sự vận hành. Trong khi đại lộ 69m đóng vai trò như "xương sống giao thông" kết nối toàn vùng trung du - đồng bằng Bắc Bộ thông qua tuyến vành đai V, thì đại lộ 47m lại là mạch máu kết nối trực tiếp các khu công nghiệp lớn như Samsung, Yên Bình, Điềm Thụy, giúp khu vực này luôn sôi động cả ngày lẫn đêm.

Tấn Đức Eastern Park - JSC nằm ở vị trí trung tâm Vạn Xuân, tâm điểm kết nối giao thương

Chính vị trí "hai đại lộ song hành" ấy đã mang lại cho Tấn Đức Eastern Park - JSC một lợi thế hiếm có: giao thương hai chiều, vừa đón lượng khách ổn định từ khu dân cư hiện hữu và trung tâm hành chính, vừa khai thác lượng chuyên gia, kỹ sư, người lao động và nhà cung ứng từ các khu công nghiệp. Nhờ đó, mỗi dãy phố không chỉ có giá trị ở mặt tiền, mà còn ở lưu lượng khách và dòng tiền thực chảy qua mỗi ngày.

Hạ tầng khu vực Tấn Đức Eastern Park - JSC hiện cơ bản đã hoàn thiện, bán kính kết nối chỉ vài phút tới KCN Samsung, Bệnh viện đa khoa Yên Bình, Quảng trường Vạn Xuân, Chợ Ba Hàng hay UBND phường càng củng cố cho giá trị thương mại của dự án. Nói cách khác, vị trí của Tấn Đức Eastern Park - JSC không chỉ đẹp trên bản đồ, mà còn "sống" trong thực tế vận hành của nền kinh tế công nghiệp, nơi mỗi mét đất đều gắn liền với nhịp lưu thông hàng hóa và cơ hội sinh lời thực.

Sản phẩm nhà phố thương mại đa năng, pháp lý minh bạch

Nếu vị trí là nền tảng tạo lợi thế, thì chất lượng sản phẩm và tính pháp lý rõ ràng lại là yếu tố then chốt giúp Tấn Đức Eastern Park - JSC khẳng định uy tín trên thị trường. Trong khi phần lớn dự án tại Thái Nguyên vẫn ở giai đoạn triển khai, dãy phố thương mại 69m tại đây đã hoàn thiện, với hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, điện - nước - chiếu sáng đồng bộ. Các căn nhà phố 5 tầng, mặt tiền rộng, vỉa hè lớn được thiết kế theo tiêu chuẩn khu phố thương mại hiện đại, cho phép khai thác ngay sau khi bàn giao – từ kinh doanh, cho thuê đến kết hợp vừa ở vừa làm văn phòng. Đặc biệt, dãy nhà phố 69m nằm trên trục nội khu rộng 12m, chỉ vài bước kết nối tới đường Vành đai 5 huyết mạch, tạo nên lợi thế thương mại kép: vừa dễ dàng đón dòng khách từ trục chính, vừa đảm bảo không gian kinh doanh thông thoáng và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững. Với đặc tính "sản phẩm thực - dòng tiền thật", dãy phố 69m đang trở thành tâm điểm của nhóm nhà đầu tư ưa chuộng tài sản vận hành tức thì, an toàn và dễ thanh khoản.

Dự án sở hữu pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng lô.

Song song với đó, dãy phố 47m cũng hút nhà đầu tư nhờ sở hữu thiết kế hiện đại, ngôn ngữ kiến trúc độc đáo. Dãy phố này nằm trên trục đường kết nối trực tiếp các khu công nghiệp lớn như Samsung, Yên Bình, Điềm Thụy, được quy hoạch hiện đại, công năng linh hoạt và có tiềm năng khai thác kinh doanh rõ ràng sau khi hoàn thiện. Khi đi vào xây dựng, khu phố 47m được kỳ vọng sẽ tạo nên một mảnh ghép hoàn chỉnh cho bức tranh thương mại Vạn Xuân, mở rộng không gian kinh doanh và tăng giá trị cộng hưởng cho toàn dự án.

Điểm nổi bật của Tấn Đức Eastern Park - JSC còn nằm ở pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng lô, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Trong bối cảnh khẩu vị đầu tư đang chuyển từ "tích trữ" sang "tích sản dòng tiền", một dự án có sản phẩm hữu hình, pháp lý rõ ràng và khả năng vận hành thực tế luôn được ưu tiên hàng đầu. Với nền tảng đó, Tấn Đức Eastern Park - JSC không chỉ mang đến tài sản có dòng tiền ổn định, mà còn là lựa chọn đầu tư bền vững, đảm bảo giá trị gia tăng theo thời gian.

Uy tín chủ đầu tư cùng chính sách linh hoạt

Chủ đầu tư Tấn Đức là doanh nghiệp có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phát triển hạ tầng và đô thị tại Thái Nguyên. Với dự án Tấn Đức Eastern Park - JSC, đơn vị này tiếp tục thể hiện định hướng làm thật - giao thật - tạo giá trị thật, tập trung vào tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ của hạ tầng. Ngay từ giai đoạn đầu, chủ đầu tư đã hoàn thiện cảnh quan công viên, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm nhấn cảnh quan cho khu vực, góp phần gia tăng sức sống đô thị và hình thành lưu lượng khách tự nhiên cho các tuyến phố kinh doanh.

Bên cạnh yếu tố chất lượng, chính sách bán hàng linh hoạt và ưu đãi cạnh tranh cũng là điểm giúp Tấn Đức Eastern Park - JSC thu hút khách hàng. Hiện, khách hàng mua nhà phố trong giai đoạn này sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11% và hỗ trợ lãi suất lên tới 24 tháng cho nhà đầu tư dài hạn. Việc kết hợp giữa sản phẩm hoàn thiện, pháp lý minh bạch và chính sách linh hoạt đã giúp dự án nhanh chóng lọt vào danh sách ưu tiên "xuống tiền" của giới đầu tư khu vực phía Bắc.

Trong bối cảnh Vạn Xuân - Phổ Yên đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành cực tăng trưởng mới của vùng trung du Bắc Bộ, những dự án mang tính thực chất như Tấn Đức Eastern Park - JSC được xem là cú hích tích cực cho thị trường. Dự án không chỉ bổ sung nguồn cung chất lượng, mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại cho trung tâm Vạn Xuân Phổ Yên, nơi được quy hoạch trở thành hạt nhân phát triển mới của thành phố.

Tấn Đức Eastern Park - JSC – Rạng rỡ ánh dương, khơi nguồn hưng vượng

Vị trí: Mặt tiền đường 69m (đường vành đai V) và đường 47m, Phường Vạn Xuân (Phổ Yên), Tỉnh Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Tấn Đức JSC (Thuộc tập đoàn Tấn Đức)

Đơn vị phát triển kinh doanh: Weland – https://weland.com.vn

Website: https://tanduceasternpark.com.vn/

Hotline: 087 6772020