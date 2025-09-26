Tân sinh viên lái Maybach giá 8 tỷ đến nhập học, làm một hành động khiến người khác thay đổi cách nhìn ngay lập tức

Ngày khai giảng ở Đại học Phúc Đán (Thượng Hải) năm nay náo nhiệt hơn thường lệ. Không phải vì chương trình chào tân sinh viên đặc biệt, mà bởi sự xuất hiện của một chiếc Mercedes Maybach EQS SUV giá khoảng 2,2 triệu tệ (khoảng 8 tỷ đồng) tiến vào cổng trường. Người lái không phải phụ huynh, cũng chẳng phải tài xế riêng, mà là chính chủ nhân:Tân sinh viên họ Trần, 18 tuổi.

Trần thiếu gia xuất thân trong gia đình có chuỗi tập đoàn tài chính, được gọi vui là “con nhà tài phiệt đời thứ hai”. Hình ảnh cậu mặc áo sơ mi trắng, quần âu, đeo kính gọng mảnh bước ra khỏi chiếc xe siêu sang ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người thẳng thắn: “Đi học đại học mà như doanh nhân vừa bước ra từ thương trường”.

Trong lúc cả đám đông tân sinh viên loay hoay với vali, ba lô, túi lớn túi nhỏ, Trần thiếu gia mở cốp sau chiếc Maybach. Ai cũng nghĩ cậu sẽ mang ra những chiếc vali hàng hiệu mới tinh, bóng loáng. Nhưng bất ngờ thay, thứ xuất hiện lại là hai chiếc vali vải cũ, màu đã sờn, góc dán băng dính để giữ chắc.

Ảnh minh hoạ

Một bạn học cùng lớp kể lại khoảnh khắc này: “Thật sự mình choáng khi thấy cậu ấy bước ra từ xe Maybach, nhưng càng sốc hơn khi cậu ấy kéo vali rách. Sau này mới biết, đó là vali bố mẹ đã dùng suốt nhiều năm. Cậu ấy bảo không muốn phí phạm, đồ cũ vẫn dùng được thì cứ dùng”.

Không chỉ vậy, trong buổi chụp ảnh tập thể ngày nhập học, thay vì đứng cạnh nhóm bạn giàu có cùng trường, Trần thiếu gia lại chủ động giúp mấy bạn nữ khiêng thùng nước, dọn giấy vụn còn sót lại sau lễ khai giảng. Một số sinh viên quay clip, đăng lên mạng, khiến cậu bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm.

“Thú thật ban đầu mình nghĩ cậu ấy sẽ tách biệt khỏi tập thể, kiểu ‘con nhà giàu không muốn hòa nhập’. Nhưng nhìn thấy cảnh cậu ấy xắn tay áo khiêng đồ, lại còn cười nói rất tự nhiên, mình thay đổi cách nhìn ngay lập tức”, một nữ sinh cùng lớp bày tỏ.

Thậm chí, vài giáo viên trong trường còn tiết lộ rằng cậu không muốn được ưu ái chỗ ở đặc biệt. Khi được hỏi có muốn phòng riêng tiện nghi hơn không, cậu chỉ lắc đầu: “Em muốn ở ký túc xá chung để trải nghiệm cuộc sống sinh viên đúng nghĩa”.

Sự việc đã thu hút sự bàn tán lớn trong cộng đồng mạng, đặc biệt là trong nhóm riêng của trường đại học. Nhiều người cho rằng nếu đã là thiếu gia thì không cần che giấu cũng nhận ra. Tuy nhiên không ít người lại chú ý vào hành động, cách cư xử của nam sinh viên này. Ai nấy đều cho rằng, cách Trần thiếu gia cư xử mới đúng là đẳng cấp thực sự của người giàu, biết khi nào nên “khoe”, khi nào nên tiết chế.

Một số bình luận được chia sẻ nhiều nhất viết:

- “Người ta sẽ nhớ đến bạn lâu hơn nhờ thái độ. Xe Maybach gây ấn tượng 5 giây, còn hình ảnh kéo vali cũ và giúp bạn bè sẽ còn khiến người khác nhắc mãi”.

- “Người giàu thật và người giả giàu chỉ khác nhau ở hành động, cách cử xử trong những tình huống thường ngày này thôi đó”.

- “Đúng là người giàu có khác! Phong thái, đẳng cấp khác thật, không cần cố tạo nét mà vẫn thu hút”.

- “Thì ra người giàu, thiếu gia, tổng tài,... không chảnh như mình nghĩ”.

- “Đẳng cấp thật sự nằm ở chỗ cậu ấy không quá phô trương, biết tiết chế đúng lúc. Vali cũ còn có giá trị gấp nhiều lần những món đồ mới tinh, bởi nó thể hiện sự tôn trọng công sức của cha mẹ”.

Ảnh minh hoạ

Trước những lời bàn tán về mình, trong một buổi giao lưu dành cho tân sinh viên đầu khoá, Trần thiếu gia cũng được bạn bè đặt câu hỏi. Tuy nhiên, anh chàng thẳng thắn chia sẻ: “Trong một buổi phỏng vấn ngắn sau đó, Trần thiếu gia thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không phủ nhận mình may mắn hơn nhiều người. Nhưng tôi nghĩ, học đại học là để bắt đầu như mọi sinh viên khác. Nếu cái gì cũng khoe khoang, thì không còn là cuộc sống sinh viên nữa”.

Cậu cũng nhấn mạnh rằng chiếc vali cũ không chỉ đơn giản là chuyện tiết kiệm, mà còn là một phần ký ức gia đình. Bố cậu từng dùng nó trong những ngày khởi nghiệp gian nan, mẹ cậu từng mang nó khi đi công tác xa nhà. Giữ lại vali là giữ lại tinh thần phấn đấu của cha mẹ, thứ mà cậu muốn luôn nhớ trong những năm tháng học tập sắp tới.

Câu chuyện của Trần thiếu gia cho thấy sự giàu có không nằm ở việc bạn đi xe gì hay mang túi gì, mà ở thái độ bạn chọn khi đối diện với người khác. Người giàu không nhất thiết phải giấu đi sự sung túc, nhưng biết tiết chế và ứng xử tinh tế mới chính là “bài kiểm tra” khó nhất.

Ở một xã hội mà sự phô trương vật chất ngày càng phổ biến, thì sự giản dị và chân thành mới là “xa xỉ phẩm” đắt giá. Đẳng cấp đôi khi không phải ở những thứ sáng loáng bên ngoài, mà ở khả năng khiến người khác cảm thấy thoải mái, được tôn trọng khi đứng cạnh bạn.