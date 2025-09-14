Tận thấy dự án điện khí 2,2 tỷ USD đang 'rùa bò' ở Quảng Ninh

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được khởi công cuối năm 2021 tại phường Cửa Ông (trước là các phường Cẩm Sơn, Cẩm Phú, Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả), tỉnh Quảng Ninh. Mục tiêu dự án sau khi đi vào hoạt động, LNG Quảng Ninh sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh/năm trong bối cảnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính trong bối cảnh miền Bắc có nguy cơ thiếu hụt công suất nguồn điện.

Tuy nhiên sau 4 năm khởi công, LNG Quảng Ninh hiện tại vẫn chỉ là bãi đất trống với hàng loạt vũng nước sâu và là nơi đổ đất đá thải trộm.

Nguyên nhân của việc dự án chậm tiến độ sau 4 năm ngoài phải bổ sung mục tiêu dự án, điều chỉnh quy mô, thông tin địa điểm thực hiện, thay đổi diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng… thì còn do chưa giải phóng được toàn bộ mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, toàn bộ khu đất thực hiện dự án vẫn chỉ là bãi đất trống. Đại diện phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, cho biết sau khi tỉnh Quảng Ninh có chỉ đạo, chiều 13/9, UBND phường đã mời chủ đầu tư và các hộ dân lên trụ phường để đối thoại và tìm hướng xử lý để sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư.

"Buổi đối thoại chỉ có đại diện một chủ đầu tư trong liên doanh LNG Quảng Ninh đến làm việc. Họ đã tiếp thu nội dung và ý kiến của người dân sau đó sẽ về họp bàn với các nhà đầu tư khác để thống nhất phương án bồi thường", lãnh đạo phường Cửa Ông chia sẻ.

Một cán bộ thuộc phường Cửa Ông, cho biết toàn bộ diện tích của dự án đã xác định ranh giới xong, trong đó có xác định ranh dự án là toàn bộ diện tích đất trước đây là bãi đổ thải của Công ty Tuyển than Cửa Ông nằm xen kẽ giữa Cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh và Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án có diện tích đất thuộc 8 hộ dân chạy dọc theo bờ rào Cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh từ ngoài biển vào đến trong mương nước.

Bà Liễu (trú phường Cửa Ông, Quảng Ninh), cho biết gia đình bà có khoảng 7 ha đất nằm trong dự án này. Trước đây, khu vực này là bãi sình lầy và biển, có chỗ sâu đến gần 8 mét. Những năm 2000, bà cùng một số gia đình xuống đây khai hoang đổ đất để lấn biển trong suốt hàng chục năm nay.

Theo bà Liễu, nguyên nhân đến thời điểm hiện tại vẫn bàn giao đất cho chủ đầu tư do phương án đền bù quá thấp. Chủ đầu tư đưa ra phương án bồi thường 10.000/m2, như vậy là quá thấp, trong khi để có mặt bằng như thế này người dân phải đổ rất nhiều đất. "Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trọng điểm chúng tôi rất ủng hộ, nhưng chúng tôi mong muốn chủ đầu tư xem xét phương án hỗ trợ công tôn tạo đất để người dân đỡ thiệt thòi", bà Liễu nói.

Bà Liễu cho biết thêm, trước đây Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh và Công ty Hoa Lợi Đạt cũng lấy một phần đất của một số gia đình ở đây, phía doanh nghiệp chủ đầu tư hỗ trợ người dân 600.000 - 700.000/m2.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, Dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng diện tích quy hoạch gần 110ha. Trong đó, diện tích mặt biển 68,7ha và diện tích đất thu hồi thực hiện GPMB 41,12ha, ảnh hưởng tới tổng số 13 hộ dân và 6 tổ chức. Hiện phường Cửa Ông đã hoàn thành công tác GPMB khoảng 4,9 ha.

Có khoảng 13 hộ dân và 6 tổ chức bị ảnh hưởng do có diện tích đất nằm trong dự án. Hiện tại phường Cửa Ông đang dự thảo quyết định cưỡng chế thu hồi và phương án cưỡng chế thu hồi đối với 8 cá nhân và 1 tổ chức đối với phần diện tích quy hoạch dự án lần đầu; đang thực hiện quy trình xác nhận nguồn gốc đất đối với 5 hộ dân và 4 tổ chức đối với phần diện tích quy hoạch lần II.

Tỉnh Quảng Ninh cũng ra tối hậu thư yêu cầu phường Cửa Ông trước ngày 30/9 phải giải phóng xong mặt bằng giai đoạn 1 và bàn giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án.

Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, do liên danh PV Power - Colavi - Tokyo Gas - Marubeni làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII, được Chính phủ kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án có quy mô 1.500 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, kèm theo sân phân phối 500 kV và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như bến nhập LNG, kho chứa, khu tái hóa khí, tuyến ống vận chuyển, kênh dẫn nước, đường giao thông cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.