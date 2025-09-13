Chuyển động mới tại siêu dự án 2,2 tỷ USD dự kiến đóng góp 67.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước

Phối cảnh Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo gửi UBND phường Cửa Ông liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện khí LNG. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, giải phóng mặt bằng là vướng mắc lớn nhất khiến dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh chậm tiến độ, có thể ảnh hưởng mục tiêu phát điện năm 2028.

Tỉnh yêu cầu UBND phường Cửa Ông hoàn tất bàn giao 25 ha giai đoạn 1 trước 30/9/2025 , đồng thời thực hiện đối thoại, vận động người dân; trường hợp không đạt đồng thuận sẽ xây dựng phương án cưỡng chế theo quy định.

Công ty CP Điện khí LNG Quảng Ninh phải khẩn trương ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, hoàn tất thủ tục đất đai, khu vực biển và nghiên cứu hỗ trợ bổ sung ngoài khung bồi thường để tạo đồng thuận. Sau khi nhận mặt bằng, chủ đầu tư cần nhanh chóng hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng khởi công, bảo đảm vận hành đúng kế hoạch năm 2028.

UBND tỉnh nhấn mạnh, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt để tháo gỡ nút thắt, bảo đảm tiến độ và góp phần cung ứng nguồn năng lượng sạch, ổn định cho phát triển bền vững.

Phối cảnh dự án

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh do Liên danh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam - Công ty Tokyo Gas Co., Ltd - Marubeni Corporation thực hiện

Đây là dự án điện đầu tiên tại miền Bắc sử dụng LNG nhập khẩu, đánh dấu bước ngoặt trong phát triển nhiệt điện khí. Dự án có gần 110ha diện tích mặt đất, mặt nước. Trong đó, diện tích mặt biển 68,7ha và diện tích đất thu hồi thực hiện giải phóng mặt bằng 41,12ha . Tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD.

Dự án này có quy mô gồm 1 nhà máy điện khí sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp công suất 1.500MW; sân phân phối 500kV và các công trình hạ tầng, kỹ thuật phục vụ nhà máy điện; bến nhập cảng LNG đáp ứng quy mô sản lượng thông qua cảng 1,2 triệu tấn LNG/năm.

Đây là dự án trọng điểm liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế được tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Khi hoàn thành, dự án không chỉ bổ sung nguồn điện mới cho hệ thống điện quốc gia, mà còn thúc đẩy điện khí trở thành nguồn cung quan trọng, phù hợp với định hướng của Trung ương.

Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh/năm trong bối cảnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính trong bối cảnh miền Bắc có nguy cơ thiếu hụt công suất nguồn điện.

Đồng thời, dự án góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh thành cực tăng trưởng, cửa ngõ hợp tác kinh tế quốc tế và trung tâm cung cấp nhiên liệu, năng lượng của cả nước.

Phối cảnh dự án

Theo tính toán, việc đầu tư xây dựng Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế, xã hội cho các địa phương, đóng góp vào ngân sách cho tỉnh và giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động trong tỉnh.

Chỉ tính riêng số thuế nộp vào ngân sách tỉnh nói riêng và ngân sách nhà nước nói chung trong thời gian vận hành 25 năm của dự án khoảng 67.000 tỷ đồng.