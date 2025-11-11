Tận thấy dự án nghìn tỷ thi công kiểu 'rùa bò' ở Cần Thơ

Hồi tháng 10, Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra Bệnh viện Ung bướu hiện hữu và dự án đang dở dang. Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành và TP. Cần Thơ sớm chuyển dự án sang dùng vốn trong nước để thi công lại, hoàn thành năm 2026. Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi hơn 3,8 triệu EUR tạm ứng cho Liên danh nhà thầu; kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm được chỉ ra; Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tổ chức kiểm điểm, xác định rõ tính chất, mức độ và hậu quả để xử lý theo pháp luật đối với lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ và các đơn vị liên quan.