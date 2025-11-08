Đây là công trình ngăn triều cường﻿, chống ngập đầu tiên và hiện đại nhất tại TPHCM, khu vực Bình Dương (cũ) với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, được đặt tại cửa rạch phường Bình Nhâm cũ, nay là phường Lái Thiêu.

Tại cửa ngăn triều là trụ pin và tháp van cao 26,5m. Các tháp được thiết kế để chịu lực độc lập và thực hiện nhiệm vụ nâng hạ cửa van﻿ ngăn triều gần 57 tấn bằng hệ thống xi lanh thủy lực.

Các cống ngăn triều được vận hành bằng hệ thống SCADA và mạng lưới quan trắc mực nước kênh rạch của hơn 8 điểm thu thập dữ liệu bố trí khắp tuyến rạch. Thông qua mạng lưới này, các dữ liệu mực nước sẽ được ghi nhận, báo cáo và tự động cập nhật cho các trung tâm điều hành cống. Từ đó, các nhân viên vận hành﻿ thực hiện đóng mở các van ngăn triều hoặc hệ thống vận hành cửa van sẽ tự động đóng mở khi thông số mực nước ở tình trạng cảnh báo của triều cao.

Đại diện Trạm điều hành công trình chống ngập cho biết, nhờ hệ thống điều hành thông minh, người vận hành chỉ cần nhấn nút điều khiển nâng cửa, hạ cửa trên tủ điều khiển hoặc hệ thống SCADA đã được lập trình sẵn và cửa van sẽ tự động đóng﻿ hoặc mở để ngăn dòng nước theo mục đích yêu cầu.

Vào mùa khô, khi hệ thống quan trắc cảnh báo﻿ và phát tín hiệu triều thấp, hệ thống 2 cống ngăn triều lớn sẽ tự động đóng, khép kín kênh rạch cho toàn bộ khu vực, bảo lưu lượng nước trong nội đô ở mực nước phù hợp, hạn chế tình trạng mất mỹ quan, cũng như giúp cải thiện môi trường nước và khu vực sinh sống.

Đặc biệt, nhờ tuyến đường ven đê bao và cầu bắc qua cống, người dân nơi đây không chỉ thoát ngập úng mà còn rút ngắn được thời gian đi lại cho người dân trong khu vực.

Những năm trước đây, khi chưa có hệ thống ngăn triều này, khu vực dân cư ven sông Sài Gòn ngập nặng. Trước đây, mỗi đợt triều cường dâng cao, đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn qua địa bàn các phường Hưng Định, Bình Nhâm… của TP. Thuận An, Bình Dương (cũ) ngập sâu.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù trời đang mưa kết hợp với đợt triều cường song đường Cách Mạng Tháng Tám qua các địa bàn kể trên trong tình trạng khô ráo. Các kênh, rạch trong khu dân cư gần sông Sài Gòn, mức nước thấp.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất xuất hiện trong hai ngày 6 và 7/11. Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,77-1,8 m, trên báo động 3 là 0,17-0,20 m. Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,88-1,90 m, trên báo động 3 là 0,28-0,30 m. Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày 8/11, sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11/11.