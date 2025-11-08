Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM

08-11-2025 - 16:06 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong tình huống cực đoan khi mưa lớn, kết hợp triều cao, hệ thống quan trắc phát tín hiệu cảnh báo và các van cống bắt đầu đóng lại, ngăn triều xâm nhập vào kênh rạch. Đây là hệ thống thông minh, tự động ngăn triều hiện đại nhất tại TPHCM.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 1.

Ngày 8/11, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, công trình ngăn triều hiện đại, áp dụng công nghệ thông minh, tự động chống ngập﻿ ven sông Sài Gòn ở TPHCM, khu vực Bình Dương (cũ) đã vận hành, mang lại hiệu quả chống ngập nơi đây.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 2.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 3.

Đây là công trình ngăn triều cường﻿, chống ngập đầu tiên và hiện đại nhất tại TPHCM, khu vực Bình Dương (cũ) với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, được đặt tại cửa rạch phường Bình Nhâm cũ, nay là phường Lái Thiêu.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 4.

Công trình rộng 43,2m với 2 khoang cống, mỗi khoang rộng 20m. Ngoài công trình cống còn có các hạng mục cầu giao thông, đường dẫn vào cầu, đường gom, kè kênh dẫn thượng hạ lưu, nhà quản lý và khuôn viên.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 5.

Tại cửa ngăn triều là trụ pin và tháp van cao 26,5m. Các tháp được thiết kế để chịu lực độc lập và thực hiện nhiệm vụ nâng hạ cửa van﻿ ngăn triều gần 57 tấn bằng hệ thống xi lanh thủy lực.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 6.

Các cống ngăn triều được vận hành bằng hệ thống SCADA và mạng lưới quan trắc mực nước kênh rạch của hơn 8 điểm thu thập dữ liệu bố trí khắp tuyến rạch. Thông qua mạng lưới này, các dữ liệu mực nước sẽ được ghi nhận, báo cáo và tự động cập nhật cho các trung tâm điều hành cống. Từ đó, các nhân viên vận hành﻿ thực hiện đóng mở các van ngăn triều hoặc hệ thống vận hành cửa van sẽ tự động đóng mở khi thông số mực nước ở tình trạng cảnh báo của triều cao.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 7.

Đại diện Trạm điều hành công trình chống ngập cho biết, nhờ hệ thống điều hành thông minh, người vận hành chỉ cần nhấn nút điều khiển nâng cửa, hạ cửa trên tủ điều khiển hoặc hệ thống SCADA đã được lập trình sẵn và cửa van sẽ tự động đóng﻿ hoặc mở để ngăn dòng nước theo mục đích yêu cầu.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 8.

Trong tình huống cực đoan khi mưa lớn, kết hợp triều cao, hệ thống quan trắc phát tín hiệu cảnh báo và các van cống bắt đầu đóng lại, ngăn triều xâm nhập vào kênh rạch.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 9.

Vào mùa khô, khi hệ thống quan trắc cảnh báo﻿ và phát tín hiệu triều thấp, hệ thống 2 cống ngăn triều lớn sẽ tự động đóng, khép kín kênh rạch cho toàn bộ khu vực, bảo lưu lượng nước trong nội đô ở mực nước phù hợp, hạn chế tình trạng mất mỹ quan, cũng như giúp cải thiện môi trường nước và khu vực sinh sống.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 10.

Công trình có nhiệm vụ phòng hộ, kiểm soát lũ và chống ngập úng, kiểm soát triều cường, cung cấp nước tưới tiêu cho sản xuất, khu vực cụm dân cư, các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc TP.Thuận An cũ; tiêu thoát nước mưa cho lưu vực từ dự án trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 11.

Ngoài ra, công trình giải quyết cơ bản tình hình ngập úng cho các khu dân cư, KCN Việt Hương, khu vực Quốc lộ 13 đoạn qua các phường Thuận Giao, Lái Thiêu.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 12.

Đặc biệt, nhờ tuyến đường ven đê bao và cầu bắc qua cống, người dân nơi đây không chỉ thoát ngập úng mà còn rút ngắn được thời gian đi lại cho người dân trong khu vực.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 13.

Những năm trước đây, khi chưa có hệ thống ngăn triều này, khu vực dân cư ven sông Sài Gòn ngập nặng. Trước đây, mỗi đợt triều cường dâng cao, đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn qua địa bàn các phường Hưng Định, Bình Nhâm… của TP. Thuận An, Bình Dương (cũ) ngập sâu.

Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM- Ảnh 14.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù trời đang mưa kết hợp với đợt triều cường song đường Cách Mạng Tháng Tám qua các địa bàn kể trên trong tình trạng khô ráo. Các kênh, rạch trong khu dân cư gần sông Sài Gòn, mức nước thấp.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất xuất hiện trong hai ngày 6 và 7/11. Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,77-1,8 m, trên báo động 3 là 0,17-0,20 m. Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,88-1,90 m, trên báo động 3 là 0,28-0,30 m. Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày 8/11, sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11/11.

Mã PIN, mã xác thực, thông tin đăng nhập bị đánh cắp ngay trên thiết bị di động mà người dùng không hề hay biết

Theo Hương Chi

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng giao TP.HCM và Đà Nẵng phải hoàn thành những việc này ngay trong tháng 11

Thủ tướng giao TP.HCM và Đà Nẵng phải hoàn thành những việc này ngay trong tháng 11 Nổi bật

Hơn một tháng nữa, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh trị giá hơn 2,2 tỷ USD dự kiến được khởi công xây dựng

Hơn một tháng nữa, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh trị giá hơn 2,2 tỷ USD dự kiến được khởi công xây dựng Nổi bật

Petrovietnam gắn biển hạng mục trọng yếu Dự án Phát triển mỏ khí Lô B-Ô Môn

Petrovietnam gắn biển hạng mục trọng yếu Dự án Phát triển mỏ khí Lô B-Ô Môn

15:59 , 08/11/2025
Petrovietnam và Vietsovpetro khánh thành giàn đầu giếng BK-24

Petrovietnam và Vietsovpetro khánh thành giàn đầu giếng BK-24

15:57 , 08/11/2025
TP HCM: Thông xe đường Liên Phường, giảm áp lực nút giao An Phú

TP HCM: Thông xe đường Liên Phường, giảm áp lực nút giao An Phú

15:38 , 08/11/2025
Lương của giảng viên đại học tăng thế nào từ 1/1/2026?

Lương của giảng viên đại học tăng thế nào từ 1/1/2026?

14:12 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên