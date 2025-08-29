Tặng 100.000 đồng/người Tết Độc lập: Toàn dân sẽ nhận tiền trước ngày Quốc khánh 2/9

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, tại văn bản số 17129-CV/VPTW ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân ăn Tết Độc lập mức 100.000 đồng/người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9/2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29 tháng 8 năm 2025 bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lặp.

Tất cả người dân sẽ được tặng quà dịp kỷ niệm A80- Ảnh: Phạm Huyền

Một số ngân hàng như BIDV, LPBank, TPBank, Vietcombank, VietinBank, Agribank... mới đây đã có hướng dẫn cho khách hàng liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo hướng dẫn, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng của chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID.

Nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng thì bước đầu tiên vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục “An sinh xã hội”. Bước thứ 2 là chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước thứ 3 điền đầy đủ thông tin cá nhân vào từng mục và tích chọn bên dưới phần thông tin "Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân" rồi chọn "Tiếp tục" để thực hiện việc gửi yêu cầu liên kết.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm họ tên, ngày sinh, số thẻ căn cước, số tài khoản ngân hàng. Sau đó đánh dấu vào ô "Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ"… ở cuối trang rồi nhấn "Tiếp tục", làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Sau khi đã nhấn tiếp tục thì sẽ được chuyển tiếp đến màn hình bên dưới với thông báo là đã gửi yêu cầu thành công và chờ xét duyệt.

Như vậy, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Việc kết nối tài khoản thanh toán trên VneID là để giúp khách hàng nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (tiền hưu trí, trợ cấp người nghèo, người có công…) thông qua tài khoản thanh toán liên kết.