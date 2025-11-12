Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026: Đã tính đến bối cảnh kinh tế - xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu (LTT) đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), áp dụng từ ngày 1-1-2026, thay thế Nghị định số 74 /2024/NĐ-CP.

Cải thiện đời sống người lao động

Theo Nghị định 293, mức LTT tháng tại 4 vùng được quy định như sau: vùng I: tăng 350.000 đồng, từ 4,96 triệu đồng/tháng lên 5,31 triệu đồng/tháng; vùng II: tăng 320.000 đồng, từ 4,41 triệu đồng/tháng lên 4,73 triệu đồng /tháng; vùng III: tăng 280.000 đồng từ 3,86 triệu đồng/tháng lên 4,14 triệu đồng/tháng; vùng IV: tăng 250.000 đồng từ 3,45 triệu đồng/tháng lên 3,7 triệu đồng/tháng.

Mức LTT theo giờ tại vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ. Như vậy, mức LTT nêu trên tăng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỉ lệ bình quân 7,2%) so với mức LTT hiện hành quy định tại Nghị định 74.

Theo Nghị định 293, việc áp dụng mức LTT vùng được xác định theo địa bàn hoạt động của người sử dụng lao động (NSDLĐ). Doanh nghiệp (DN) hoạt động ở địa bàn nào thì áp dụng mức LTT vùng tương ứng. Nếu DN có chi nhánh tại nhiều địa bàn có mức lương khác nhau, mỗi chi nhánh áp dụng theo vùng nơi đặt trụ sở.

Trường hợp KCN-KCX, khu công nghệ cao hoặc khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương khác nhau thì áp dụng mức LTT cao nhất. Với địa bàn thay đổi tên, chia tách hoặc thành lập mới, sẽ tạm thời áp dụng mức lương của vùng trước khi thay đổi cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.

Nghị định quy định mức LTT tháng là mức thấp nhất để thỏa thuận và trả lương cho NLĐ hưởng lương theo tháng, bảo đảm người làm đủ thời giờ và hoàn thành công việc không được nhận thấp hơn mức này. Mức LTT giờ là cơ sở để thỏa thuận và trả lương với NLĐ hưởng lương theo giờ, tương ứng với thời gian làm việc và định mức lao động đã thỏa thuận.

Đối với người nhận lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc khoán, mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức tối thiểu vùng. Việc quy đổi được thực hiện theo thời giờ làm việc bình thường: mức lương tháng bằng lương tuần nhân 52 chia 12, hoặc lương ngày nhân số ngày làm việc trong tháng; mức lương giờ tính từ lương ngày, tuần chia cho số giờ làm việc tương ứng.

Theo Bộ Nội vụ, phương án tăng lương nêu trên đã tính đến bối cảnh kinh tế, xã hội và mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của DN. Đồng thời, có sự chia sẻ, kết hợp hài hòa được lợi ích của NLĐ và DN. Bộ Nội vụ cho rằng phương án tăng LTT vùng hướng đến mục tiêu vừa chú ý cải thiện đời sống cho NLĐ vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh của DN.

Bộ Nội vụ cho biết đa phần các DN đã trả lương cho NLĐ cao hơn mức LTT dự kiến. Khi thực hiện mức LTT mới, chủ yếu chỉ làm tăng chi phí đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc đối với nhóm NLĐ hiện nay đang hưởng lương thấp. Nhóm này buộc phải điều chỉnh lại để bảo đảm không thấp hơn mức LTT mới. Mặt khác, việc tăng lương tạo điều kiện cho NLĐ cải thiện cuộc sống, hỗ trợ tích cực cho hai bên. DN xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hạn chế các tranh chấp lao động tập thể, đình công phát sinh.

Việc điều chỉnh mức LTT giờ sẽ bảo đảm sự đồng bộ của chính sách và quyền lợi của NLĐ làm công việc linh hoạt, không trọn thời gian. Mức LTT giờ tăng như trên sẽ tạo điều kiện cho NLĐ cải thiện cuộc sống, tăng tính bảo vệ của tiền LTT đối với các nhóm lao động làm những công việc linh hoạt, bán thời gian.

Từ ngày 1-1-2026, lương tối thiểu vùng mới chính thức được áp dụng, nhằm cải thiện đời sống người lao động Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chia sẻ, hài hòa lợi ích

Trước thông tin Chính phủ chính thức ban hành Nghị định quy định tiền LTT vùng, hầu hết NLĐ đã bày tỏ sự vui mừng. Chị Nguyễn Thị Lan - công nhân (CN) một công ty đan len tại phường Tân Tạo, TP HCM - cho biết đã nghe thông tin về việc điều chỉnh lương từ lâu, chị rất mong chờ vào đợt tăng lương này nên khi Chính phủ ban hành Nghị định, chị rất vui.

Theo chị Lan, mức lương của chị hiện tại khoảng 5,5 triệu đồng/tháng, cùng khoản trợ cấp cơm trưa, trong khi chỉ có tăng ca mới tăng thu nhập nhưng vì lo con nhỏ nên chị không thể tăng ca. "Mấy năm nay, DN không tăng lương định kỳ mà chỉ tăng khi Chính phủ điều chỉnh LTT. Vì vậy, mong đến lúc Nghị định 293 chính thức có hiệu lực, thu nhập tăng lên để đời sống được cải thiện phần nào" - chị Lan bày tỏ.

Vui mừng và chờ mong là tâm trạng chung của hầu hết CN - lao động. Tại Công ty TNHH Ampfield (KCN Tân Bình, TP HCM), năm nay tình hình sản xuất - kinh doanh đã ổn định hơn các năm trước nên tập thể NLĐ rất kỳ vọng ban giám đốc sẽ vừa tăng lương vừa cải thiện thêm tiền thưởng và các phúc lợi.

Bà Võ Thị Sáu, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết hiện nay đơn hàng rất dồi dào, không khí làm việc tại nhà máy lúc nào cũng khẩn trương. NLĐ làm việc năng suất cao, sẵn sàng tăng ca. Hiểu được vất vả của họ nên trong đợt đối thoại định kỳ vừa qua, ban giám đốc công ty đã cam kết sẽ điều chỉnh lương theo đúng quy định của Chính phủ đồng thời tăng thêm một số phúc lợi cho NLĐ. Do vậy, việc điều chỉnh LTT, công ty đã sẵn sàng phương án, chỉ chờ thời điểm áp dụng.

Đại diện Công đoàn công ty cho biết thêm hiện nay, mức lương cơ bản thấp nhất với thợ phụ tại công ty đã cao hơn LTT vùng hiện hành là 12% (gồm 7% phụ cấp tay nghề và 5% phụ cấp độc hại). Còn đối với thợ may, được áp dụng mức lương bậc 2, tức là cao hơn 17% so với LTT vùng theo quy định (khoảng 5,8 triệu đồng/tháng). Nếu điều chỉnh tăng thêm 7,2% (khoảng 350.000 đồng) theo quy định từ ngày 1-1-2026, mức lương cơ bản của thợ may sẽ ở mức hơn 6,1 triệu đồng/người/tháng.

Về phía DN, sau khi Nghị định 293 ra đời, nhiều DN đã gấp rút xây dựng phương án tăng lương. Bà Phan Thị Minh Thu, Giám đốc Công ty TNHH Giày dép Vĩnh Phong (phường Bình Trị Đông, TP HCM), cho biết trên tinh thần khi Chính phủ ban hành nghị định quy định tiền LTT, DN đã dự kiến mức tăng lương thêm 350.000 đồng/người cho toàn thể NLĐ từ ngày 1-1-2026. Đồng thời tính toán các chi phí từ tăng mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ.

"350.000 đồng là mức tăng thấp nhất chúng tôi dự kiến, hiện ban giám đốc vẫn đang tính toán phương án thương lượng điều chỉnh đơn giá với khách hàng, nếu khả thi DN sẵn sàng tăng lương với mức cao hơn để chia sẻ với NLĐ" - bà Thu nói. Thời gian qua, DN gặp rất nhiều khó khăn do đơn hàng thiếu ổn định hơn trước, chi phí sản xuất tăng trong khi đơn giá tăng chậm.

Nhưng bà Thu xác định dù khó khăn cũng phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như nỗ lực cải thiện tiền lương, phúc lợi để giữ chân NLĐ. Hiện nay, mức LTT tại DN là 5,3 triệu đồng/người/tháng cộng với các khoản 5% phụ cấp độc hại và 7% phụ cấp tay nghề. Ngoài ra, NLĐ còn hưởng thêm các loại phụ cấp như xăng xe, nhà trọ... Tổng các mức phụ cấp này khoảng 2-3 triệu đồng/người/tháng tùy theo sự gắn bó, đóng góp.

Không được cắt giảm phụ cấp Từ kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam trước đó, tại Nghị định 293/2025/NĐ-CP Chính phủ quy định NSDLĐ có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của NSDLĐ để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho NLĐ so với quy định tại Nghị định này, thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. C.Hường

Chị Nguyễn Thị Phượng, CN Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam (KCN Xuân Lộc, Đồng Nai), cho hay hằng năm, công ty của chị đều xét nâng lương, nâng bậc thợ cho NLĐ và khi Chính phủ điều chỉnh LTT vùng thì DN vẫn tiếp tục điều chỉnh theo quy định. Nhưng mức sống của CN vẫn chưa cải thiện rõ rệt do chi phí sinh hoạt, chi phí y tế, chi phí nuôi con cũng ngày càng tăng nên khoản tăng lương gần như chỉ đủ bù các khoản tăng đó. "Chúng tôi rất mong cùng với việc tăng lương, Chính phủ và địa phương có các giải pháp giữ giá các mặt hàng thiết yếu cũng như có thêm các chính sách hỗ trợ NLĐ, nhất là CN - lao động ngoại tỉnh" - chị Phượng nói.



