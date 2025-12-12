Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tăng Thanh Hà làm gì trên Instagram?

12-12-2025 - 19:16 PM | Lifestyle

Hơn một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh, không scandal, không chiêu trò đánh bóng tên tuổi, nhưng Tăng Thanh Hà vẫn sở hữu tài khoản Instagram "quyền lực" với 2,6 triệu người theo dõi. Điều gì ở cuộc sống của "ngọc nữ" khiến công chúng khao khát dõi theo đến vậy?

Giữa một "rừng" tài khoản mạng xã hội của người nổi tiếng thường ngập tràn hình ảnh sự kiện lộng lẫy hay những màn "flex" tài sản choáng ngợp, trang cá nhân của Tăng Thanh Hà lại giống như một dòng suối mát lành, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào đó.

Hơn 10 năm rời xa màn ảnh để làm dâu hào môn, cô không chọn cách phô trương sự giàu có để khẳng định vị thế. Thay vào đó, nàng "ngọc nữ" biến Instagram của mình thành một cuốn tạp chí Lifestyle của riêng mình một cách tinh tế. Đây là nơi cô chia sẻ những lát cắt chân thực về cuộc sống của một người phụ nữ hiện đại, đa năng và biết tận hưởng hạnh phúc từ những điều giản dị nhất. Chính sự bình dị nhưng đầy ắp gu thẩm mỹ này đã khiến công chúng không chỉ tò mò mà còn khao khát được dõi theo cô mỗi ngày.

Tăng Thanh Hà làm gì trên Instagram?- Ảnh 1.

Không hoạt động quá nhiều, Tăng Thanh Hà vẫn có hàng triệu người theo dõi trên Instagram

Sức hút của Hà Tăng không chỉ dừng lại ở danh xưng "con dâu vua hàng hiệu", mà còn đến từ hình ảnh một nữ doanh nhân thực thụ, quyết liệt trên thương trường. Cú rẽ ngang sang lĩnh vực F&B (nhà hàng và ẩm thực) là minh chứng rõ nét nhất cho bản lĩnh của cô. Không chấp nhận việc chỉ làm gương mặt đại diện, Tăng Thanh Hà sẵn sàng xắn tay áo lao vào những công việc tỉ mẩn nhất: từ việc tự tay chỉnh sửa từng góc decor quán, khắt khe tuyển chọn nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến trực tiếp quản lý nhân sự.

Tăng Thanh Hà làm gì trên Instagram?- Ảnh 2.

Tăng Thanh Hà có niềm đam mê lớn với F&B, cô có cho mình 1 chuỗi cửa hàng hải sản nhưng vẫn xắn tay áo thực hiện nhiều khâu như thiết kế, trang trí cửa hàng đến lên thực đơn

Khác xa với những hình dung về cuộc sống xa hoa trong biệt thự triệu đô, những gì Tăng Thanh Hà chia sẻ lại mang màu sắc bình yên đến lạ. Người ta thấy cô hạnh phúc nhất khi được chăm chút cho một góc vườn xanh mát, tự tay cắm một bình hoa hay lọ mọ trong căn bếp ấm cúng để nấu ăn cho chồng con.

Tăng Thanh Hà làm gì trên Instagram?- Ảnh 3.

Tăng Thanh Hà cười tươi khi thu hoạch cây trái trong vườn

Đặc biệt, cô vẫn luôn chia sẻ những hình ảnh đẹp cùng ông xã Louis Nguyễn. Những khoảnh khắc bên nhau mặn nồng, đi du lịch hay cái nắm tay là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm vợ chồng bền chặt, viên mãn.

Tăng Thanh Hà làm gì trên Instagram?- Ảnh 4.

Tăng Thanh Hà làm gì trên Instagram?- Ảnh 5.

Tăng Thanh Hà làm gì trên Instagram?- Ảnh 6.

Tăng Thanh Hà trên Instagram không phải là một ngôi sao xa cách, mà là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: Thành công trong sự nghiệp F&B bằng chính năng lực, đảm đang trong gian bếp nhỏ và biết cách yêu thương bản thân. Trang cá nhân của cô giống như một khu vườn xanh mát, yên tĩnh và đầy cảm hứng giữa thế giới mạng xã hội ồn ào.

Nhiều bí mật đằng sau nhan sắc Tăng Thanh Hà

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

