Tập đoàn Austdoor ra mắt sản phẩm mới tại hội nghị khách hàng 2025

Hoạt động nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn, nhằm tăng cường kết nối hệ sinh thái đối tác – đại lý – nhà phân phối và ra mắt loạt sản phẩm mới.

Chuỗi sự kiện quy mô toàn quốc

Diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, chuỗi sự kiện bao gồm: 2 hội nghị khách hàng dự án, 2 hội nghị khách hàng nhà phân phối và 6 hội nghị khách hàng kết hợp ra mắt sản phẩm mới tại các tỉnh, thành trọng điểm. Với chủ đề xuyên suốt "Cú bật tiên phong – Vươn tầm thịnh vượng", chuỗi hội nghị không chỉ là dịp tri ân khách hàng, mà còn là bước đi chiến lược nhằm giới thiệu những định hướng phát triển đột phá và sản phẩm cải tiến của Austdoor trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Quốc Tuấn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Austdoor – nhấn mạnh: "Chuỗi hội nghị khách hàng năm nay thể hiện cam kết của Austdoor trong việc đồng hành cùng đối tác phát triển lâu dài, chia sẻ chiến lược, tạo ra giá trị bền vững và đưa ngành vật liệu xây dựng Việt Nam lên tầm cao mới."

Ông Dương Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Austdoor chia sẻ tại sự kiện

Từ chiến lược kinh doanh đến kết nối hệ sinh thái

Ngay từ các hội nghị đầu tiên như Hội nghị khách hàng dự án, nhà phân phối; Hội nghị khách hàng và ra mắt sản phẩm mới tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, ADG đã cho thấy sự chuẩn bị bài bản và chuyên nghiệp, từ nội dung, tổ chức đến thông điệp truyền tải. Đại diện Ban lãnh đạo đã chia sẻ trực tiếp chiến lược kinh doanh, xu hướng chuyển đổi số, chính sách hỗ trợ đại lý – nhà phân phối, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động đối thoại mở, tạo nền tảng kết nối bền vững giữa doanh nghiệp và hệ thống đối tác.

Ông Hoàng Thanh Tùng – Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa của ADG chia sẻ tại sự kiện

Ông Hoàng Thanh Tùng – Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa của ADG – khẳng định: "Chúng tôi luôn coi trọng vai trò của đối tác khách hàng trong hành trình phát triển. Các hội nghị không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, mà còn là không gian để lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau tìm giải pháp tối ưu cho thị trường."

Tiếp nối thành công đó, Austdoor tiếp tục tổ chức các hội nghị khách hàng và ra mắt sản phẩm mới tại các tỉnh thành như: Phú Thọ, Cần Thơ, Bình Định. Mỗi hội nghị dự kiến thu hút khoảng 300 khách mời là đại lý sản xuất, lắp đặt và các nhà phân phối chiến lược.

Ra mắt loạt sản phẩm công nghệ mới

Tại các sự kiện, Austdoor chính thức giới thiệu nhiều dòng sản phẩm mới tích hợp công nghệ hiện đại, thiết kế tinh tế và tính năng đa dụng như: cửa nhôm sinh thái, cửa thoát hiểm 2 trong 1, cửa sổ cuốn 3 trong 1, khung che nắng pergola, rèm che nắng, bộ tời AX, lưu điện Z và các dòng cửa cuốn công nghiệp mới…

Các sản phẩm mới của Austdoor được giới thiệu tại Hội nghị khách hàng 2025

Các sản phẩm được phát triển dựa trên nghiên cứu thực tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng công trình.

Các sản phẩm mới tối ưu trải nghiệm người dùng được Austdoor giới thiệu tại Hội nghị khách hàng 2025

Đại diện hệ thống đại lý, ông Vũ Xuân Hòa – Đại diện Đại lý Bách Việt – chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá rất cao sự chỉn chu, chuyên nghiệp của Austdoor trong cả sản phẩm lẫn chính sách. Việc ra mắt các dòng sản phẩm mới tại hội nghị thể hiện rõ tâm huyết và tầm nhìn chiến lược của tập đoàn, tôi đánh giá rất cao sự đầu tư bài bản, từ thiết kế đến chất lượng của sản phẩm. Tôi tin Austdoor sau khi ra mắt các sản phẩm mới sẽ được đón nhận của thị trường và khách hàng."

Khẳng định vị thế, hướng tới tương lai

Thành lập từ năm 2003, Austdoor đã phát triển hệ thống phân phối rộng khắp 34 tỉnh thành với hơn 600 đại lý ủy quyền và 2.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc. Tập đoàn cũng sở hữu nhiều thương hiệu mạnh trong ngành vật liệu xây dựng, đồng thời liên tục được vinh danh tại các giải thưởng uy tín về chất lượng và phát triển bền vững.

Với tiềm lực tài chính, đội ngũ chuyên môn vững mạnh và chiến lược phát triển rõ ràng, Austdoor đặt mục tiêu kiến tạo chuẩn mực mới trong ngành, từng bước đưa thương hiệu Việt vươn ra thị trường khu vực và quốc tế.

