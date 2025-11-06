Tập đoàn Bảo Việt sắp chi hơn 780 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024

Mới đây, Tập đoàn Bảo Việt (MCK: BVH, sàn HoSE) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10,551%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.055,1 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 17/11/2025, thời gian bắt đầu chi trả cổ tức ngày 19/12/2025.

Với hơn 742,3 triệu cổ phiếu BVH đang lưu hành trên thị trường, ước tính Tập đoàn Bảo Việt sẽ phải chi hơn 783,2 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần 9.749,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về hơn 3.585 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính tăng từ 526,4 tỷ đồng lên 669,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30,1%, lên mức hơn 1.858,9 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tập đoàn Bảo Việt báo lãi ròng đạt gần 797,8 tỷ đồng, tăng 42,5% so với cùng năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Bảo Việt mang về hơn 30.384,4 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 3,5% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 2.188,6 tỷ đồng, tăng 35,2%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt tăng 8,6% so với đầu năm, lên mức gần 272.801,5 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận gần 239.313,2 tỷ đồng, chiếm 87,7% tổng tài sản, đây là các khoản tiền gửi ngắn hạn và dài hạn, đầu tư trái phiếu và tạm ứng từ giá trị hoàn lại.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 247.243,6 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Trong đó, khoản dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ghi nhận hơn 197.433 tỷ đồng, chiếm 79,9% tổng nợ.



