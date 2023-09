Tập đoàn Biel Crystal muốn làm thêm nhà máy 6.000 tỷ: Đối tác lớn của Apple tại Việt Nam, dẫn đầu thị phần toàn cầu về mặt kính thiết bị thông minh

Biel Crystal vừa đề xuất đầu tư dự án sản xuất thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh, sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học, các sản phẩm từ plastic... tại khu công nghiệp An Phát 1 huyện Nam Sách với diện tích đất sử dụng khoảng 20,2ha.

Dự án có tổng mức đầu tư ​gần 6.100 tỷ đồng. Mục tiêu mỗi năm sản xuất gần 121 triệu sản phẩm từ thủy tinh, hơn 121 triệu thiết bị và dụng cụ quang học, 154 triệu sản phẩm từ plastic; phân loại, kiểm tra gần 123 triệu sản phẩm mặt kính. Nếu hoạt động hết công suất, dự án dự kiến sử dụng gần 14.000 lao động gồm 400 lao động nước ngoài, còn lại là người địa phương.

Chủ đầu tư cam kết nếu được chấp thuận đầu tư sẽ khẩn trương triển khai, xây dựng, hoàn thiện các hạng mục, công trình mua sắm thiết bị, máy móc để đưa dự án vào hoạt động trong quý 2/2025.

Biel Crystal - một trong những nhà cung cấp mặt kính lớn nhất cho Apple và Samsung

Được biết, Biel Crystal được thành lập tại Trung Quốc từ năm 1989. Hiện, Biel Crystal là tên tuổi lớn trên thị trường thế giới khi đang dẫn đầu thị phần về mảng cover-glass. Biel Crystal là một trong những nhà cung cấp mặt kính lớn nhất cho Apple và Samsung – 2 nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu trên thế giới.

Năm 2017, đến 2/3 iPhone trên toàn thế giới sử dụng mặt kính điện thoại do công ty Biel Crystal Manufactory sản xuất. Điều này đưa vợ chồng sáng lập là ông Yeung Kin và Lam Wai Ying lọt Top tỷ phú thế giới theo Forbes, với tổng tài sản lúc bấy giờ lên đến 8,3 tỷ USD.

Biel Crystal đang có kế hoạch IPO trên sàn chứng khoán HongKong.

Ảnh: Tỷ phú Yeung Kin, người sáng lập công ty Biel Crystal Manufactory.

Tại Việt Nam, Biel Crystal đã có mặt từ năm 2017 với nhà máy tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. Dự án chuyên sản xuất sản phẩm từ plastic, gia công miếng dán bảo vệ bằng plastic cho mặt kính thủy tinh dùng cho đồng hồ, điện thoại, máy vi tính. Nhà máy Biel Crystal Bắc Ninh cũng sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh, sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học…

Báo cáo của Apple cho thấy nhà máy tại Bắc Ninh cũng là cơ sở sản xuất duy nhất của Biel Crystal hiện cung ứng linh kiện cho Apple.

Động thái mở rộng hoạt động của nhà sản xuất này diễn ra trong bối cảnh liên tiếp các công ty đối tác lớn của Apple đã lên kế hoạch đầu tư hàng trăm triệu USD để đặt nhà máy của mình tại Việt Nam.

Loạt đối tác lớn của Apple chi hàng trăm triệu USD làm nhà máy tại Việt Nam

Điểm lại từ tháng 1/2023, BOE Technology Group - hãng sản xuất màn hình lớn nhất Trung Quốc - đã lên kế hoạch rót 400 triệu USD để xây 2 nhà máy ở Việt Nam và đã đàm phán thuê đất tại miền Bắc. BOE dự kiến thuê tới 100 ha, trong đó, 50ha sẽ được dùng để xây dựng nhà máy sản xuất màn hình.

BOE được Apple đưa vào danh sách các đối tác sản xuất từ năm 2021. Theo các nhà phân tích, rất có thể BOE sẽ trở thành hãng cung cấp màn hình lớn nhất cho các mẫu iPhone mới trong năm 2024.

Tháng 4/2023, Quanta Computer - Tập đoàn lớn về sản xuất thiết bị máy tính của Đài Loan (Trung Quốc) - cũng đã ký thỏa thuận với UBND tỉnh Nam Định về việc phát triển nhà máy sản xuất máy tính quy mô 22,5ha, tổng mức đầu tư 120 triệu USD tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Quanta Computer được biết đến là một trong những nhà sản xuất máy tính xách tay hàng đầu thế giới và là một trong các đối tác lắp ráp Macbook, Apple Watch lớn nhất của Apple.

Bộ 3 đối tác quen thuộc của Apple tại Việt Nam là Foxconn, Luxshare và Goertek cũng đồng loạt tăng vốn, mở rộng nhà máy ở nước ta thời gian gần đây. Đơn cử, Foxconn đã ký hợp đồng thuê một lô đất rộng khoảng 45ha nằm trong Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang với giá khoảng 62,5 triệu USD.

Đến tháng 5, doanh nghiệp này tiếp tục mua một khu đất rộng 48ha tại Nghệ An tại Khu công nghiệp WHA, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 100 triệu USD.

Luxshare ICT vừa khởi công dự án sản xuất linh kiện điện tử 150 triệu USD của mình tại KCN VSIP (Nghệ An) đầu năm nay, dự kiến đi vào sản xuất từ năm 2024. Goertek cũng có kế hoạch triển khai 1 dự án mới tại Bắc Ninh trong năm 2023, chuyên sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị truyền thông, dụng cụ quang học.

Số liệu chúng tôi có được, doanh số của bộ ba đối tác lớn của Apple là Foxconn, Luxshare và Goertek tại Việt Nam liên tục tăng mạnh. Đến cuối năm 2021, tổng doanh thu 3 nhà máy này tại Việt Nam đã lên đến 13 tỷ USD, tăng 35% so với năm trước đó và tăng gấp 4,5 lần kể từ năm 2018.

Theo giới phân tích, thị trường Việt Nam đang trở nên quan trọng hơn với Apple khi tốc độ tăng trưởng tại những khu vực trọng điểm có dấu hiệu chững lại. Ngay từ năm 2019, hãng này đã có chiến lược đa dạng hóa chuỗi sản xuất nhằm giảm bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà chủ yếu là chính trị, trong bối cảnh xung đột ngày một leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Một lý do quan trọng khác là chi phí sản xuất tại Việt Nam thấp hơn so với các quốc gia khác. Việt Nam có mức lương thấp hơn so với các quốc gia như Trung Quốc hay Mỹ, điều này giúp giảm chi phí sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm. Thêm vào đó, Việt Nam cũng có chính sách thuế hấp dẫn cho các nhà sản xuất, giúp giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận.

Theo danh sách các nhà cung ứng mới nhất của Apple, tính đến hiện tại, có khoảng 25 nhà cung ứng của Apple đã hiện diện ở Việt Nam, với 27 cơ sở sản xuất được đặt tại 13 tỉnh, thành.