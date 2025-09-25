Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc tăng cường hợp tác, kết nối tại Bắc Ninh giúp hơn 60.000 người có việc làm

25-09-2025 - 14:37 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tổng mức đầu tư của doanh nghiệp tại tỉnh đã đạt 20% tổng doanh thu của toàn tập đoàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn Goertek (Trung Quốc) do ngài Jiang Bin, Chủ tịch Tập đoàn dẫn đầu.

Chia sẻ với đại diện Goertek, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Tập đoàn Goertek trở thành doanh nghiệp, nhà đầu tư mẫu mực không chỉ trong thu hút nhân lực chất lượng cao, mà còn nhiều điểm sáng trong kinh doanh, dịch vụ, phát triển khoa học công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống công nhân, người lao động… đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phía Tập đoàn Goertek nghiên cứu mở rộng đầu tư, hợp tác tạo điều kiện cho các vender (nhà cung cấp) của Việt Nam làm đối tác, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm cho tập đoàn.

Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển lâu dài.

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc tăng cường hợp tác, kết nối tại Bắc Ninh giúp hơn 60.000 người có việc làm- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao đổi với ông Jiang Bin, Chủ tịch Tập đoàn Goertek tại buổi tiếp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Tập đoàn Goertek được thành lập năm 2001 là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới , chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử và linh kiện, thiết bị đeo thông minh. Tập đoàn có trụ sở chính tại Trung Quốc và hoạt động trên phạm vi toàn cầu, với hơn 30 nhà máy sản xuất tại nhiều quốc gia.

Tập đoàn Goertek đã đầu tư vào Bắc Ninh từ năm 2013 bằng việc thành lập Công ty TNHH Goertek Vina tại Khu công nghiệp Quế Võ. Dữ liệu doanh nghiệp cho biết, Công ty TNHH Goertek Vina hiện có vốn điều lệ hơn 847 tỷ đồng do hai thành viên góp vốn là: Goertek (korea) Technology (1,964%) và Công ty cổ phần GoerTek (98,036%).

Tính đến năm 2025, Tập đoàn Goertek đã thành lập 4 công ty tại Bắc Ninh. Các doanh nghiệp này đều thuộc hệ thống các khu công nghiệp do Tập đoàn Kinh Bắc (KBC) đầu tư, quản lý với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,3 tỷ USD. Trong đó, hai dự án tại KCN Quế Võ có tổng vốn đầu tư đăng ký 625 triệu USD và hai dự án tại KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh có tổng vốn đầu tư đăng ký 690 triệu USD.

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc tăng cường hợp tác, kết nối tại Bắc Ninh giúp hơn 60.000 người có việc làm- Ảnh 2.

Goertek hiện là một trong ba doanh nghiệp FDI lớn nhất sản xuất, gia công cho Apple tại Việt Nam , bên cạnh Foxconn và Luxshare. Nếu Foxconn được biết đến là nhà lắp ráp iPhone, thì Goertek cùng Luxshare lại nổi bật với vai trò sản xuất AirPods cho thương hiệu Apple.

Ngoài AirPods, Goertek còn sản xuất nhiều thiết bị điện tử khác như tai nghe, kính thực tế ảo, flycam, loa điện thoại… thì tập đoàn này đã mở rộng sang sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV).

Trước đó, trong một bài chia sẻ, ông Jiang Bin cho biết, theo thống kê đến nay, tổng mức đầu tư của Goertek tại Bắc Ninh đã đạt 20% tổng doanh thu của toàn tập đoàn. Sau 1 thập kỷ rót vào Việt Nam, thu về hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm, Goertek dự kiến sẽ đầu tư thêm 3-4 lần mức đầu tư hiện tại tại Bắc Ninh trong giai đoạn 5-10 năm tới, nhằm mở rộng sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Các dự án của Goertek đã tạo việc làm cho hơn 60.000 lao động tại Bắc Ninh. Trong đó, các công ty của Tập đoàn Goertek luôn chú trọng tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao là người lao động địa phương. Với quy mô hơn 60.000 công nhân lao động đang làm việc, Goertek Việt Nam là một trong những doanh nghiệp có số lượng lao động lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam vừa có bản hợp đồng giá trị lớn nhất lịch sử 37 năm hoạt động

Theo Pha Lê

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sang năm 2026, những trường hợp sau sẽ không được sang tên sổ đỏ: Người dân lưu ý!

Sang năm 2026, những trường hợp sau sẽ không được sang tên sổ đỏ: Người dân lưu ý! Nổi bật

Thông báo quan trọng liên quan đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP HCM

Thông báo quan trọng liên quan đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP HCM Nổi bật

Đại bàng Nhật Bản tạo 76.000 việc làm tại Việt Nam, muốn nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phổ cập ô tô tại nước ta

Đại bàng Nhật Bản tạo 76.000 việc làm tại Việt Nam, muốn nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phổ cập ô tô tại nước ta

14:32 , 25/09/2025
Hơn 10 triệu hồ sơ học bạ, văn bằng đã được số hóa, sẵn sàng tích hợp VNeID

Hơn 10 triệu hồ sơ học bạ, văn bằng đã được số hóa, sẵn sàng tích hợp VNeID

14:32 , 25/09/2025
Đề xuất nâng cấp sân bay Quảng Trị để đón 'siêu máy bay'

Đề xuất nâng cấp sân bay Quảng Trị để đón 'siêu máy bay'

14:05 , 25/09/2025
Cầu Bình Gởi vượt tiến độ, Vành đai 3 tăng tốc về đích

Cầu Bình Gởi vượt tiến độ, Vành đai 3 tăng tốc về đích

13:36 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên