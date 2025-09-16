Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam vừa có bản hợp đồng giá trị lớn nhất lịch sử 37 năm hoạt động

Tập đoàn FPT là công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn thông tại Việt Nam. Doanh nghiệp này cũng là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Thông tin từ FPT cho hay, doanh nghiệp này trở thành đối tác chiến lược triển khai hợp đồng 5 năm trị giá 256 triệu USD cho tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á. Hợp đồng này đánh dấu bước tiến mới của FPT trong lĩnh vực chuyển đổi số toàn diện ứng dụng AI. Đây cũng là hợp đồng có giá trị lớn nhất trong lịch sử 37 năm của FPT.

Theo đó, với chuyên môn sâu trong lĩnh vực năng lượng và đội ngũ chuyên gia AI, công nghệ, FPT sẽ cung cấp hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số toàn diện tích hợp AI cho tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu vận hành. Các sản phẩm dịch vụ FPT cung cấp cho khách hàng gồm phát triển phần mềm tùy chỉnh, kỹ thuật dữ liệu, di động, điện toán đám mây….

Là đối tác chiến lược, FPT sẽ quản lý triển khai, quản lý dự án, sản phẩm, quản lý thay đổi, khoa học dữ liệu và thiết kế cho người dùng cuối, đồng thời đảm nhận trọn vẹn các khâu từ phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp, phát triển, kiểm thử, triển khai, hỗ trợ cho đến tài liệu hóa.

FPT cam kết bảo đảm quy trình luôn được tối ưu hóa và tự động hóa, đi kèm hệ thống chỉ số đo lường chặt chẽ, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của khách hàng về chất lượng kỹ thuật, quản trị triển khai và khả năng nắm bắt kịp thời các công nghệ mới.

Những năm gần đây, FPT đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các dịch vụ, giải pháp công nghệ, nhằm hỗ trợ khách hàng toàn cầu thích ứng với xu hướng chuyển đổi số. Tập đoàn xác định Đông Nam Á và châu Á là những thị trường chiến lược, thông qua việc phát triển nguồn nhân lực tinh hoa, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo ra tác động thiết thực cho tổ chức, doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực năng lượng, FPT đã có hơn 20 năm kinh nghiệm, sở hữu đội ngũ 1.500 kỹ sư chuyên sâu cùng hàng trăm dự án công nghệ, chuyển đổi số quy mô toàn cầu đã triển khai thành công.

Trước đó, FPT cũng đã ký nhiều hợp đồng quy mô lớn hàng trăm triệu USD như hợp đồng 225 triệu USD tại Mỹ, hợp đồng 110 triệu USD tại Singapore và hợp đồng 115 triệu USD tại Đức…

Tổ hợp giáo dục quy mô 20.000 người học tại Huế của FPT

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu 32.683 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.166 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,4% và 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 4.432 tỷ đồng, tăng trưởng 20,7%, EPS (Earning Per Share) đạt 3.007 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 19,6% so với năm trước.

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 61% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 20.128 tỷ đồng và 2.834 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,3% và 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 9.030 tỷ đồng, tăng trưởng 13,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 18,9%.

Khối Giáo dục của FPT ghi nhận doanh thu tăng trưởng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.537 tỷ đồng.