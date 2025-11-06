Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp làm một việc lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Trong văn bản lấy ý kiến cổ đông ngày 5/11, Vingroup sẽ phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn điều lệ, theo tỷ lệ 1:1. Tỷ lệ này tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Đáng chú ý, thời gian Vingroup dự kiến tiến hành thương vụ này là vào quý IV năm nay. Vingroup cho biết, việc phát hành cổ phiếu thưởng lần này sẽ giúp gia tăng thanh khoản cho mã cổ phiếu của tập đoàn (VIC) khi hạ giá xuống sau chia tách.

Nếu thành công, sau thương vụ phát hành cổ phiếu thưởng có quy mô lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam, vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup sẽ tăng lên 77.335 tỷ đồng, tức là gấp đôi hiện tại. Với quy mô này, Vingroup sẽ trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, vượt qua cả Hòa Phát, Masan…

Trước đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thực hiện việc phát hành cổ phiếu, hay tăng vốn là vào năm 2020, sau khi tiến hành trả cổ tức cho cổ đông.

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VIC của Vingroup đã đi lên tới 416%, tăng gấp 5 lần và đang ở vùng đỉnh lịch sử. Tại phiên giao dịch ngày 6/11, cổ phiếu VIC của tập đoàn ở mức 210.000 đồng/ cổ phiếu. Hiện tại, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có vốn hóa đạt 807.592 tỷ đồng, là doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Tập đoàn Vingroup ghi nhận doanh thu 39.143 tỷ đồng, giảm gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp lãi sau thuế đạt 3.025 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, tập đoàn thu về hơn 30.000 tỷ đồng quý trước nhờ vào việc chuyển nhượng công ty con.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Tập đoàn Vingroup đạt 1,08 triệu tỷ đồng, tăng 30% so với thời điểm đầu năm.

Tập đoàn Vingroup xin ý kiến cổ đông bổ sung thêm một số ngành nghề

Bên trong nhà máy xe điện VinFast tại Hà Tĩnh. Ảnh: VIC

Trong văn bản được Vingroup công bố xin ý kiến cổ đông, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn xin ý kiến cổ đông để bổ sung thêm một số ngành nghề, chẳng hạn như sản xuất sắt, thép, gang, luyện kim, gia công cơ khí, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khuyết tật....

Trước đó, vào đầu tháng 10/2025, Tập đoàn Vingroup thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal. Mục tiêu của doanh nghiệp này là đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam.

VinMetal có tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ USD, với mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Công ty sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vingroup dự kiến huy động 325 triệu USD (tương đương khoảng 8.500 tỷ đồng) trái phiếu quốc tế, với lãi suất 5,5% mỗi năm. Số trái phiếu của tập đoàn sẽ được phát hành bằng đồng USD, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đồng thời không có đảm bảo và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.