Tập đoàn Đèo Cả muốn ứng dụng UAV kết hợp AI để quản lý cao tốc

Sáng ngày 10/11, Đại học Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức hội thảo “kinh nghiệm quốc tế trong quản lý, vận hành khai thác đường cao tốc và đề xuất ứng dụng tại Việt Nam”.

Tại hội thảo, ông Lê Châu Thắng - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, cho biết tính đến tháng 10 năm nay, công ty đang quản lý vận hành 32,85 km hầm đường bộ, 204,19 km đường cao tốc, 215,28 km đường bộ các cấp, 209 cầu và 19 trạm thu phí.

Trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, mạng lưới đường cao tốc Việt Nam hiện nay đã đạt gần 2.300 km đưa vào khai thác, dự kiến đến cuối năm 2025 là 3.200 km và phấn đấu đến năm 2030 đạt được 5.000km. Tuy nhiên, phần lớn các tuyến cao tốc đang được đầu tư giai đoạn 1, chưa có hệ thống camera giám sát, phương thức quản lý vận hành hiện nay phần lớn vẫn thủ công, thiếu tính tự động hóa và chưa tận dụng được sức mạnh của công nghệ số.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Tập đoàn Đèo Cả và Tập đoàn Hoa Thiết (Trung Quốc) đang triển khai chương trình hợp tác ứng dụng công nghệ UAV kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống quản lý hạ tầng số hóa. Việc ứng dụng UAV nhằm quản lý vận hành và khai thác các công trình hạ tầng giao thông như đường cao tốc, hầm đường bộ phù hợp với Việt Nam.

Hội thảo “kinh nghiệm quốc tế trong quản lý, vận hành khai thác đường cao tốc và đề xuất ứng dụng tại Việt Nam” diễn ra sáng 10/11.

ThS Bùi Đình Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý khai thác - VEC, cho biết sự phát triển của hệ thống đường cao tốc là thước đo quan trọng của một nền kinh tế hiện đại. Tại nhiều quốc gia tiên tiến, đường cao tốc không chỉ là hạ tầng vận tải chiến lược mà còn là biểu tượng của năng lực quản trị, văn minh giao thông và tính bền vững trong phát triển.

Thực tiễn tại các quốc gia có hệ thống đường cao tốc phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ cho thấy, hiệu quả quản lý và tổ chức giao thông không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng hiện đại mà còn đến từ phương thức quản lý khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến và hình thành văn hóa giao thông chuẩn mực.

Thực trạng tại Việt Nam cho thấy công tác quản lý và tổ chức giao thông cao tốc đã có những bước tiến đáng kể, nhưng vẫn ở mức cơ bản. Để khắc phục những bất cập, Việt Nam cần một chiến lược quản lý và tổ chức giao thông cao tốc theo hướng hiện đại, linh hoạt và bền vững.

Trước hết, Việt Nam cần hoàn thiện thể chế pháp lý, ban hành bộ tiêu chuẩn riêng cho cao tốc, đồng thời bổ sung điều luật cho phép thay đổi tốc độ và làn đường dựa trên dữ liệu ITS. Đây là bước chuyển quan trọng từ quản lý tĩnh sang quản lý động, từ ứng phó sang chủ động điều tiết.

Tiếp theo, phải xây dựng trung tâm điều hành giao thông cao tốc quốc gia, kết nối toàn bộ dữ liệu ITS, sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để phân tích, dự báo và ra quyết định. Hệ thống kiểm soát tốc độ trung bình, quản lý làn linh hoạt theo thời gian thực nên được thí điểm tại các tuyến trọng điểm. Về hạ tầng, cần bổ sung trạm dừng nghỉ đạt chuẩn, làn khẩn cấp liên tục, biển báo điện tử đồng bộ để hỗ trợ điều tiết giao thông.



