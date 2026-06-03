Tập đoàn DOJI tiên phong đưa thương hiệu The Crest Collection đến Việt Nam

Được phát triển theo tiêu chuẩn của thương hiệu khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp nhất thuộc hệ sinh thái The Ascott Limited, dự án được định vị là công trình biểu tượng tiên phong mang thương hiệu The Crest Collection tại Việt Nam, góp phần nâng tầm chuẩn sống và trải nghiệm lưu trú hạng sang tại Hà Nội.

Sự kết hợp giữa hai thương hiệu hàng đầu

Lễ ký kết giữa Tập đoàn DOJI – tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam và The Ascott Limited – tập đoàn quản lý bất động sản dịch vụ lớn nhất châu Á – Thái Bình Dương là sự khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược tốt đẹp giữa hai tên tuổi uy tín, đồng thời đánh dấu sự hiện diện chính thức lần đầu tiên của thương hiệu The Crest Collection tại Việt Nam.

Với 32 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn DOJI – Top 5 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam – không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực vàng bạc đá quý mà còn mở rộng mạnh mẽ sang bất động sản hạng sang và dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp thông qua thương hiệu DOJILAND và Diamond Crown. Theo đuổi tầm nhìn kiến tạo những điểm đến đặc sắc, Tập đoàn DOJI chủ trương hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới nhằm mang đến những trải nghiệm lưu trú đẳng cấp và khác biệt.

The Ascott Limited là một trong những thương hiệu quản lý vận hành dịch vụ lưu trú quốc tế lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Singapore. Hiện Ascott sở hữu danh mục hơn 1.000 cơ sở lưu trú tại hơn 230 thành phố thuộc hơn 40 quốc gia, hiện diện rộng khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Trung Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Hoa Kỳ. Hệ sinh thái thương hiệu đa dạng của Ascott quy tụ nhiều tên tuổi danh tiếng đạt giải thưởng quốc tế như Ascott, Citadines, lyf, Oakwood Premier, Oakwood, Somerset…

Theo thỏa thuận hợp tác, The Ascott Limited sẽ chính thức quản lý, vận hành dự án Diamond Crown Westlake - dự án khách sạn, căn hộ hàng hiệu đẳng cấp quốc tế bên hồ Tây do Tập đoàn DOJI phát triển.

Sự cộng hưởng giữa năng lực phát triển bất động sản hạng sang của Tập đoàn DOJI và chuyên môn quản lý vận hành quốc tế của The Ascott Limited sẽ mang tới cho Diamond Crown Westlake by The Crest Collection những giá trị khác biệt, nơi mọi dịch vụ, tiện ích và phong cách phục vụ đều phải đáp ứng theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất, qua đó, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế ngay tại trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Thị Hiền – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn DOJI cho biết: "Hợp tác với Tập đoàn The Ascott Limited là một quyết định chiến lược của Tập đoàn DOJI trong việc phát triển lĩnh vực dịch vụ khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp. Với danh tiếng và bề dày kinh nghiệm của hai tập đoàn hàng đầu, chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ mang đến những trải nghiệm lưu trú và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng tầm dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng của Việt Nam trên bản đồ thế giới."

Diamond Crown Westlake – Dự án đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu The Crest Collection của The Ascott Limited

Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác này, thương hiệu khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp nhất của Tập đoàn The Ascott Limited – The Crest Collection sẽ được triển khai tại Diamond Crown Westlake, đánh dấu sự hiện diện chính thức lần đầu tiên của thương hiệu này tại Việt Nam. Khác với các thương hiệu tiêu chuẩn hóa, The Crest Collection được "đo ni đóng giày" dành riêng cho các dự án bất động sản sở hữu dấu ấn kiến trúc, chiều sâu văn hóa, bản sắc địa phương và đặc biệt, đề cao trải nghiệm cá nhân hóa.

Ông David Cumming, Tổng Quản lý Khu vực Đông Dương của The Ascott Limited, phát biểu: "Việc đưa thương hiệu The Crest Collection đến Việt Nam tiếp tục đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Ascott, đồng thời phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các trải nghiệm lưu trú xa xỉ gắn liền sâu sắc với yếu tố bản địa, văn hóa và nghệ thuật kể chuyện. Tây Hồ là một trong những khu vực đặc trưng và được biết đến rộng rãi nhất trên trường quốc tế tại Hà Nội, khiến nơi đây trở thành một mảnh ghép hoàn hảo cho thương hiệu The Crest Collection. Hợp tác cùng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, chúng tôi mong muốn tạo nên một điểm đến biểu tượng, mang lại cả sự sang trọng tinh tế lẫn dấu ấn bản sắc địa phương mạnh mẽ."

Diamond Crown Westlake by The Crest Collection - Dấu ấn mới của thị trường lưu trú cao cấp tại Thủ đô

Diamond Crown Westlake by The Crest Collection – Biểu tượng sống tinh hoa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế bên hồ Tây

Tọa lạc tại vị trí đắt giá ven Hồ Tây và giữa trung tâm Thủ đô, Diamond Crown Westlake by The Crest Collection sở hữu tầm nhìn ôm trọn Hồ Tây thơ mộng, Chùa Trấn Quốc, đường Thanh Niên và toàn cảnh trung tâm thành phố. Đây là vị trí hiếm có "kề hồ – trong phố", nơi giao hòa giữa vẻ đẹp di sản nghìn năm và nhịp sống hiện đại sôi động – một đặc quyền hiếm có giữa lõi trung tâm Hà Nội. Từ dự án, cư dân và du khách vừa tận hưởng không gian thiên nhiên khoáng đạt, riêng tư bên mặt hồ, vừa dễ dàng kết nối hệ sinh thái tiện ích, văn hóa và thương mại đẳng cấp của thành phố.

Dự án gồm 178 căn hộ khách sạn hạng sang, đa dạng từ phòng tiêu chuẩn đến các căn Sky Villa và Penthouse xa hoa, được kiến tạo dành riêng cho giới tinh hoa. Công trình là sự giao thoa giữa kiến trúc Tân cổ điển sang trọng và nghệ thuật kim hoàn đặc trưng của Tập đoàn DOJI, tạo nên một biểu tượng sống đẳng cấp bên Hồ Tây. Mỗi đường nét kiến trúc đều được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật, phản chiếu khí chất thượng lưu, sự tinh tế và chuẩn mực sống khác biệt.

Song hành cùng đó là hệ tiện ích chuẩn quốc tế như bể bơi vô cực, tổ hợp Spa & Wellness, chuỗi nhà hàng sang trọng mang tinh hoa ẩm thực Việt Nam và thế giới… Dự kiến khi đi vào vận hành, Diamond Crown Westlake by The Crest Collection sẽ trở thành điểm đến lưu trú và trải nghiệm xa xỉ hàng đầu Thủ đô, góp phần định hình chuẩn mực mới cho bất động sản hạng sang tại nội đô Hà Nội.

Sự hợp tác giữa Tập đoàn DOJI và The Ascott Limited với thương hiệu The Crest Collection là bước đột phá trong chiến lược phát triển của hai bên, đồng thời là tín hiệu tích cực phản ánh xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tiềm năng lớn trong phát triển thị trường du lịch cao cấp tại Việt Nam.

Đây cũng là sự công nhận cho tầm vóc và chất lượng của dự án Diamond Crown Westlake by The Crest Collection, thể hiện rõ nét cam kết của Tập đoàn DOJI trong việc đưa một sản phẩm nghỉ dưỡng hạng sang mang câu chuyện của Việt Nam vươn tầm thế giới.