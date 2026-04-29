Tập đoàn Hòa Phát chốt ngày chi hơn 3.800 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về ngày 12/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, Tập đoàn Hòa Phát sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán 3/6/2026

Tổng giá trị tiền mặt dự kiến chi trả theo mệnh giá là hơn 3.837,7 tỷ đồng, nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hòa Phát còn lên kế hoạch phát hành hơn 767,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 7.675,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

Thời gian dự kiến phát hành từ tháng 4/2026 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của Tập đoàn Hòa Phát sẽ tăng từ gần 76.754,7 tỷ đồng lên mức hơn 84.430 tỷ đồng.

Được biết, các phương án chi trả cổ tức nêu trên vừa được các cổ đông của Tập đoàn Hòa Phát thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 21/4/2026 vừa qua.

Bước sang năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 15%.

Bên cạnh đó, Đại hội còn thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 với doanh thu 210.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 42% so với năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch, HPG sẽ lập kỷ lục về doanh thu năm thứ hai liên tiếp.

Về hoạt động kinh doanh năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận 158.332 tỷ đồng doanh thu và 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 13% và 29% so với năm 2024. Với kết quả này, Hòa Phát đã đạt 93% doanh thu và vượt 3% kế hoạch lợi nhuận.



