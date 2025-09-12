Tập đoàn NRC triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bàn chuyện tăng vốn

Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (NRC Corp, mã: NRC) mới đây thông báo ngày 24/9 sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.



Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội chưa được công bố. Nội dung cuộc họp sẽ thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra hồi tháng 6, cổ đông NRC đã thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua trong năm 2024 với lý do bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, điều kiện thị trường không thuận lợi để triển khai việc phát hành theo kế hoạch.

Đại hội thông qua phương án thay thế là phương án phát hành riêng lẻ tối đa gần 92,6 triệu cổ phiếu trong năm 2025 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thành viên HĐQT đủ điều kiện.

Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Nếu phát hành thành công ở mức tối đa, vốn điều lệ của NRC sẽ được nâng lên gần 1.852 tỷ đồng.

Với tối đa gần 926 tỷ đồng có thể huy động được từ đợt chào bán, NRC lên kế hoạch dùng gần 338 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Tập đoàn Đầu tư Chăm sóc Sức khỏe Xuất sắc Việt Nam; 300 tỷ đồng đầu tư căn hộ thuộc dự án The Weltone Luxury; 70 tỷ đồng trả một phần nợ ngân hàng; 203 tỷ đồng trả nợ trái phiếu; còn lại hơn 15 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động.

Nguồn: NRC

Tập đoàn NRC tính chuyện tăng vốn sau khi hoàn tất việc đổi tên và thay Tổng giám đốc.

Ngày 15/8 vừa qua, NRC miễn nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Cường vì lý do cá nhân. Dù rời vị trí CEO nhưng ông Cường được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trịnh Văn Bảo giữ chức Tổng Giám đốc tập đoàn từ ngày 15/8.

Ông Trịnh Văn Bảo (SN 1988), trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Ông mới được bổ nhiệm vào Ban điều hành NRC vào tháng 1/2025.

Ngoài ra, ông Trịnh Văn Bảo còn là lãnh đạo tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư BTH, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Carbon Việt Nam.

Trước nữa, NRC có động thái hiện thực hóa việc lấn sân kinh doanh dược phẩm bằng việc thành lập Công ty TNHH NRC Pharma.

Pháp nhân mới thành lập có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, do NRC sở hữu 100% vốn, đăng ký 24 ngành nghề với hoạt động chính là bán buôn đồ dùng cho gia đình gồm: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, tạp hóa, đồ dùng cá nhân...

Ông Trịnh Văn Bảo được cử là người đại diện phần vốn góp của NRC tại NRC Pharma.

Tập đoàn NRC là tên gọi mới của Tập đoàn Danh khôi. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 ngày 31/7/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (NRC Corp).

Ban lãnh đạo cho rằng "Danh Khôi" là thương hiệu gắn liền với doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, Công ty đang có định hướng đa ngành nên cần một thương hiệu mới.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 24/6/2025, NRC cho biết định hướng phát triển thông qua tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực bất động sản, đồng thời mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh mới như nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe.

Việc chọn mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới được NRC giải thích là vì đánh giá cao tiềm năng và khả năng mở rộng trên cơ sở phát huy lợi thế tiện ích tại các dự án do Công ty đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.

Ban lãnh đạo NRC tự tin trong nửa cuối năm sẽ có doanh thu từ 2 ngành mới là dược - vật tư y tế và lương thực - nông nghiệp công nghệ cao.



