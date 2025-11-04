Tập đoàn Sơn Hải lên tiếng về việc Thanh tra nêu sai phạm tại dự án 500 tỷ

Ngày 4/11/2025, Tập đoàn Sơn Hải đã lên tiếng trên fanpage về việc truyền thông đưa tin "Thanh tra nêu sai phạm tại dự án 500 tỷ của Tập đoàn Sơn Hải".

Tập đoàn Sơn Hải cho biết, dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn đường từ F325 đến đường Trương Phúc Phấn, tỉnh Quảng Trị là Dự án của tỉnh, Tập đoàn Sơn Hải chỉ là nhà đầu tư chứ không phải “Dự án này là của Tập đoàn Sơn Hải".

Theo kết luận của thanh tra, số tiền Sơn Hải nộp thừa là 10,1 triệu đồng chứ không phải là 10 tỷ đồng .

Dự án nói trên, Tập đoàn Sơn Hải là Nhà đầu tư được lựa chọn thông qua đấu thầu, các thủ tục liên quan đến Dự án trước lúc đấu thầu là trách nhiệm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứ không phải của Tập đoàn Sơn Hải.

Sơn Hải cho biết, Dự án này đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước lúc đấu thầu.

Việc đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án này là do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Hới thực hiện. Quá trình thực hiện đã diễn ra nhiều lần. Và đến nay công tác đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án vẫn chưa thực hiện xong.

Mỗi lần Tập đoàn Sơn Hải chuyển tiền đền bù giải phóng mặt bằng đều căn cứ vào đề nghị chuyển tiền của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Hới. Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn Sơn Hải đã chuyển tiền kịp thời, đầy đủ và đúng theo số tiền được đề nghị.

Tập đoàn Sơn Hải không có quyền kiểm tra tài chính của Trung tâm phát triển quỹ đất do vậy Tập đoàn không thể biết được hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất chi trả tiền còn dư 10,1 triệu đồng.