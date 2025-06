Tập đoàn Thái sở hữu Siêu dự án hóa dầu 5 tỷ đô tại Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 7.770 tỷ doanh thu từ Việt Nam trong quý 1/2025

Tập đoàn SCG vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025, ghi nhận doanh thu từ hoạt động tại ASEAN (ngoài Thái Lan) đạt 17,97 nghìn tỷ đồng (698 triệu USD).

Riêng tại Việt Nam, doanh thu từ bán hàng trong quý 1/2025 đạt 7,77 nghìn tỷ đồng (301 triệu USD).

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của tập đoàn SCG đạt 642,48 nghìn tỷ đồng (25,01 tỷ USD), trong đó tài sản tại ASEAN (không gồm Thái Lan) là 294,37 nghìn tỷ đồng (11,46 tỷ USD), chiếm 46% tổng tài sản hợp nhất của SCG.

SCG có mặt tại Việt Nam từ năm 1992 và thực hiện hàng loạt thương vụ M&A các doanh nghiệp Việt. Hiện “đại gia” Thái Lan đang nắm giữ 55% vốn của Nhựa Bình Minh thông qua công ty con The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd. SCG còn nắm trong tay nhiều thương hiệu VLXD khác, như Prime Group, công ty gạch men hàng đầu Việt Nam. 

Trong lĩnh vực bao bì, SCG năm 2015 mua lại 80% cổ phần của CTCP Bao bì nhựa Tín Thành (Batico). Năm 2020, SCG Solutions Pte. Ltd (Singapore), công ty con của SCG đã mua 94,11% vốn của Bao bì Biên Hòa (Sovi). Năm 2021, SCG mua tiếp 70% cổ phần của Nhựa Duy Tân.

Năm 2017, SCG chi 156 triệu USD để mua lại 100% công ty StarCemt (VCM) - đơn vị sở hữu nhà máy Xi măng Sông Gianh tại Quảng Bình. Cuối năm 2023, SCG đã mua lại 70% cổ phần của CTCP Starprint Việt Nam với giá 676,8 tỷ đồng (27,8 triệu USD)…

Hiện nay, tại Việt Nam, SCG có 27 công ty thành viên đang hoạt động kinh doanh với hơn 16.000 nhân viên, mang đến nhiều dòng sản phẩm và dịch vụ cao cấp cho thị trường.

Trong lĩnh vực hoá dầu, SCG hiện đang đầu tư dự án dự án Hóa dầu Long Sơn (LSP) với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 5 tỷ USD. Dự án bắt đầu xây dựng vào năm 2018 tại xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.