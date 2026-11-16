Tập đoàn Trung Quốc giành được hợp đồng hơn 5.000 tỷ đồng tại dự án thép của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

TẬP ĐOÀN TRUNG QUỐC KÝ HỢP ĐỒNG GẦN 200 TRIỆU USD

Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (Metallurgical Corporation of China - MCC) vừa công bố thông tin về các hợp đồng lớn được ký kết trong tháng 10/2026, trong đó có một gói thầu liên quan đến dự án VinMetal tại Việt Nam.

Theo thông báo ngày 13/11, công ty thành viên MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited (CERI) đã ký hợp đồng tổng thầu thiết kế, mua sắm thiết bị và thi công (EPC) cho hạng mục luyện thép thuộc dự án VinMetal. Giá trị hợp đồng đạt 1,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 195 triệu USD, tức hơn 5.000 tỷ đồng.

Đây là hợp đồng có giá trị lớn thứ hai trong danh sách 5 hợp đồng tiêu biểu được MCC công bố trong tháng 10, chỉ đứng sau dự án xây dựng hạ tầng ngầm tại khu tài chính Lize ở Bắc Kinh, trị giá 1,39 tỷ nhân dân tệ.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, MCC ghi nhận tổng giá trị hợp đồng ký mới đạt 548,75 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 82,3 tỷ USD. Riêng các hợp đồng tại thị trường nước ngoài đóng góp 51,38 tỷ nhân dân tệ, khoảng 7,7 tỷ USD.

Gói thầu VinMetal nằm trong số những hợp đồng quốc tế lớn được tập đoàn Trung Quốc ghi nhận trong kỳ. CERI, đơn vị đảm nhiệm gói thầu, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật, thiết kế, cung cấp thiết bị và tổng thầu các công trình luyện kim. Công ty có tiền thân là viện thiết kế thép tại Bắc Kinh, với kinh nghiệm triển khai các dự án công nghiệp thép.

DỰ ÁN GẦN 80.000 TỶ ĐỒNG QUY TỤ NHIỀU ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

VinMetal được Tập đoàn Vingroup thành lập vào tháng 10/2025, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất thép công nghiệp và thép công nghệ cao. Ngày 27/2/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh, đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng với tổng vốn 79.986 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 11.998 tỷ đồng, chiếm 15% tổng mức đầu tư. Phần còn lại, tương đương gần 67.989 tỷ đồng, dự kiến được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Theo hồ sơ đăng ký đầu tư, nhà máy sử dụng diện tích đất khoảng 461 ha, có công suất thiết kế 5 triệu tấn thép mỗi năm. Giai đoạn xây dựng dự kiến kéo dài đến hết năm 2030, trước khi bắt đầu sản xuất đại trà từ quý I/2031.

Trong thông tin công bố vào tháng 10/2026, Vingroup đưa ra định hướng công suất khoảng 6 triệu tấn/năm trong giai đoạn đầu, tiến tới 20 triệu tấn/năm ở giai đoạn tiếp theo. Mức công suất ban đầu này cao hơn 1 triệu tấn so với quy mô ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hồi tháng 2.

Trước khi xuất hiện hợp đồng với MCC, VinMetal đã ký kết với nhiều nhà cung cấp thiết bị và công nghệ luyện kim lớn trên thế giới. Tháng 6/2026, doanh nghiệp lựa chọn Primetals Technologies tham gia cung cấp công nghệ luyện thép, đúc liên tục và cán thép cho tổ hợp tại Hà Tĩnh. Theo thỏa thuận, các thiết bị được cung cấp gồm ba lò chuyển thổi oxy (BOF) công suất 200 tấn mỗi lò, hệ thống tinh luyện thép LF, hệ thống khử khí chân không RH cùng các dây chuyền đúc phôi thanh, đúc phôi tấm và cán thép thành phẩm. Những hạng mục này phục vụ quá trình sản xuất thép từ luyện, tinh luyện, đúc phôi đến tạo ra sản phẩm cuối cùng.

Đến ngày 15/10/2026, VinMetal tiếp tục công bố hợp đồng với Danieli, tập đoàn công nghiệp của Italy, để cung cấp thiết bị chủ chốt cho dây chuyền sản xuất thép ray và thép hình. Danieli phụ trách thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị và hỗ trợ chạy thử dây chuyền có công suất hơn 700.000 tấn mỗi năm. Dây chuyền được định hướng sản xuất thép ray phục vụ đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đồng thời cung cấp thép hình cho các công trình công nghiệp, cầu cảng và hạ tầng.



