Tập đoàn UOB mong muốn mở rộng hoạt động tại TPHCM

Chiều 30-6, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB, ngân hàng đa quốc gia có trụ sở tại Singapore.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự hiện diện và cam kết gắn bó lâu dài của UOB tại thị trường Việt Nam. Đồng chí cho rằng việc UOB đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở tại TPHCM là tín hiệu tích cực, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phát triển của thành phố trong bối cảnh đang đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi tiếp ông Wee Ee Cheong Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi về định hướng hợp tác, đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định TPHCM sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có UOB, mở rộng đầu tư, kinh doanh. Thành phố cũng mong muốn UOB đồng hành phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), nhất là trong các lĩnh vực thu hút dòng vốn, phát triển thương mại, thanh toán quốc tế và tài chính số.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo TPHCM, ông Wee Ee Cheong cho biết dự án xây dựng tòa nhà văn phòng của UOB thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam. Với mạng lưới hoạt động rộng khắp Đông Nam Á, UOB xác định Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược trong định hướng phát triển tại khu vực ASEAN.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo UOB bày tỏ mong muốn tăng cường hiện diện tại TPHCM thông qua việc tham gia phát triển VIFC-HCMC, đồng thời tiếp tục cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ông Wee Ee Cheong kỳ vọng UOB sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền TPHCM để mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của thành phố.