Tập đoàn YeaH1 (HOSE: YEG) được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất châu Á

Và sự khác biệt của năm nay là giải thưởng tập trung vào chủ đề "Multi-Generation Synergy – Sức mạnh đa thế hệ", ghi nhận YeaH1 có khả năng kết nối, nuôi dưỡng và khai thác tiềm năng từ đội ngũ nhân sự đa thế hệ để tạo ra giá trị phát triển bản thân và doanh nghiệp.

Tập đoàn YeaH1 nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2025.

HR Asia Awards là một giải thưởng quy mô quốc tế do Tạp chí HR Asia tổ chức hàng năm tại các thị trường uy tín như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia,...trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp tham gia phải trải qua một quy trình đánh giá nghiêm ngặt với khảo sát theo mô hình T.E.A.M (Mô hình Đánh giá Sự gắn kết tổng thể của nhân viên), đánh giá độc lập về uy tín và môi trường làm việc, cùng phỏng vấn lãnh đạo và chuyên gia từ HR Asia để đảm bảo tính minh bạch và khách quan. Năm nay có 655 doanh nghiệp tham gia và có 119 đơn vị được vinh danh tại Việt Nam.

Tại YeaH1, môi trường đa thế hệ được xác định là nền tảng để sáng tạo và nâng cao hiệu quả. Việc kết hợp giữa những nhân sự giàu kinh nghiệm với lớp nhân sự trẻ đầy năng lượng và nhạy bén công nghệ đã giúp YeaH1 phát triển nhiều sản phẩm giải trí chạm tới đa dạng đối tượng khán giả như "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", "Gia Đình Haha", "Tân Binh Toàn Năng", "Chị Đẹp Đạp Gió" cùng các sản phẩm nội dung ngắn (short-content)... Sự kết hợp này giúp cho các chương trình giải trí do YeaH1 thực hiện luôn duy trì được sự đổi mới để thích ứng nhanh với thị trường.

Đội ngũ nhân sự YeaH1 sản xuất concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2025

Đặc biệt, không dừng ở giải trí đơn thuần, YeaH1 luôn kết hợp đưa những giá trị văn hoá và tinh thần nhân văn cao cả, tạo ra các hoạt động hướng đến cộng đồng và lan tỏa việc tốt. Các dự án như "3300 việc tử tế" trong "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" hay phát động trồng cây, quảng bá du lịch Việt Nam qua "Gia Đình Haha" không chỉ khuyến khích khán giả tham gia trực tiếp vào các hoạt động có ý nghĩa nhân văn mà còn tạo cơ hội để chính nhân sự của YeaH1 đồng hành, đóng góp cho xã hội, thể hiện trách nhiệm của Tập đoàn không chỉ đối với đội ngũ nhân viên mà còn là trách nhiệm xã hội.

Với lịch sử 19 năm phát triển, nhân sự YeaH1 cũng nhận được lợi ích thiết thực từ môi trường đa thế hệ. Người trẻ được tiếp xúc với tư duy chiến lược, kỹ năng phân tích từ đồng nghiệp kỳ cựu. Ngược lại, các chuyên viên có kinh nghiệm lại học hỏi được cách sử dụng công nghệ, phương pháp làm việc hiện đại từ thế hệ trẻ. Môi trường này giúp mỗi cá nhân mở rộng kỹ năng, tăng khả năng thích ứng với thay đổi và cảm thấy rõ giá trị đóng góp của mình.

Đội ngũ nhân sự YeaH1 sản xuất chương trình Gia Đình Haha

Bên cạnh đó, YeaH1 trang bị đầy đủ phúc lợi cho nhân viên như cơ hội phát triển nghề nghiệp, ưu tiên cơ hội thăng tiến dành cho nhân viên, chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, hoạt động thể thao nội bộ, mini-event, chuyến dã ngoại và chương trình đào tạo phát triển năng lực cùng không gian làm việc hiện đại, khiến tập đoàn duy trì được đội ngũ nhân sự chất lượng và gắn bó.

Nền tảng quản trị nhân sự nội bộ như app iYeaH1 giúp nhân viên dễ dàng check-in, theo dõi công lương và kết nối đa chiều với mạng xã hội nội bộ, qua đó thúc đẩy văn hóa minh bạch và tự chủ.

Hướng tới mục tiêu giữ vững vị thế tập đoàn truyền thông niêm yết hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nội dung tại Việt Nam và vươn ra toàn cầu, YeaH1 liên tục cải thiện chính sách nhân sự và môi trường làm việc. Danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" chính là sự ghi nhận cho giá trị của môi trường đa thế hệ, giống như "tuyên ngôn" Where Diversity Unites của YeaH1, nơi mỗi nhân viên được tạo điều kiện phát triển về năng lực và định hình rõ ràng con đường sự nghiệp.