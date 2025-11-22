Tấp nập thi công đường ven biển 7.000 tỷ nối TP.HCM - Lâm Đồng

Tuyến đường ven biển hiện hữu kết nối TP.HCM với Lâm Đồng đã được xây dựng cách đây gần 20 năm. Đến tháng 6/2023, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) khởi công dự án nâng cấp toàn tuyến lên 6–8 làn xe, với vận tốc thiết kế 80 km/h, nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng.
Dự án được chia thành 11 đoạn thành phần với tổng chiều dài gần 77 km, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, mở rộng lên 6–8 làn xe. Đây là công trình giao thông then chốt, góp phần tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Đông TP.HCM cùng các tỉnh lân cận.
Nút giao với Quốc lộ 51 đã được nâng cấp lên 8–10 làn xe, tăng năng lực lưu thông và giảm ùn tắc. Đồng thời, các hạng mục phụ trợ như biển báo, vỉa hè, mảng xanh và thảm cỏ cũng được hoàn thiện, tạo cảnh quan thông thoáng và đồng bộ cho khu vực.
Sau gần hai năm triển khai, cầu Cây Khế 2 đã chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, các mũi thi công đang hoàn tất phần mặt cầu, trong khi hai đầu đường dẫn đã được thảm nhựa, chuẩn bị cho bước nghiệm thu và thông xe.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại hiện trường, nhiều nhóm công nhân cùng thiết bị cơ giới đang hoàn thiện các hạng mục cuối như lan can, dải phân cách, khe co giãn và hệ thống chiếu sáng, nhằm đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào sử dụng.
Đoạn tuyến từ nút giao Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp đi qua vùng đầm lầy và các ao nuôi thủy sản đã cơ bản định hình, nhiều vị trí đang được thảm nhựa, tạo nền cho việc hoàn thiện mặt đường trong thời gian tới.
Tại nút giao giữa ĐT994 và tuyến kết nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, công trường hoạt động với cường độ cao. Nhiều mũi thi công cùng hàng chục thiết bị cơ giới được huy động để khoan cọc, xây cầu vượt và thi công nền đường, nhằm bảo đảm tiến độ toàn dự án.
Cạnh nút giao giữa ĐT994 và tuyến kết nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cầu Cửa Lấp 2 – công trình xây mới song song với cầu hiện hữu, nối phường Vũng Tàu và xã Long Đất – đã hoàn thành và đưa vào khai thác, tăng năng lực lưu thông trên trục ven biển.
Đoạn đường đi qua Đèo Nước Ngọt hiện đang được nhà thầu thi công mở rộng theo phương pháp cầu cạn, nhằm nâng cao an toàn giao thông và rút ngắn thời gian di chuyển qua khu vực.
Để triển khai công trình, nhà thầu tập trung vào các mũi khoan cọc nhồi, bảo đảm nền móng vững chắc cho cầu; nhiều trụ cầu đã hoàn thành lắp dầm và đổ bê tông mặt cầu, tiến độ thi công đúng kế hoạch.
Tại đầu tuyến Đèo Nước Ngọt, nhà thầu huy động công nhân và thiết bị cơ giới để lu nền, trải cấp phối đá dăm và thảm nhựa mở rộng mặt đường, chuẩn bị cho các hạng mục tiếp theo của dự án.
Cách đó khoảng 30 km, đoạn đường qua khu nghỉ dưỡng xã Bình Châu đã được mở rộng lên 8 làn xe với vốn hỗ trợ từ doanh nghiệp, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông và nâng cao khả năng kết nối trong khu vực.
Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cấp hạ tầng giao thông toàn khu vực, hình thành hành lang kinh tế kết nối cụm cảng Cái Mép – Thị Vải với sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa liên tỉnh.