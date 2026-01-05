Tất bật thi công xuyên Tết trên công trình cao tốc hơn 3.000 tỷ đồng

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, trên công trường mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên nối TP. Huế với Đà Nẵng, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương. Hàng trăm công nhân, cán bộ kỹ thuật và lực lượng điều hành dự án luôn bám công trường, tổ chức thi công liên tục ngày đêm, chạy đua với thời gian nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 65km, quy mô 4 làn xe, mặt đường rộng 22m, vận tốc thiết kế 60 - 80km/h. Tuyến đi qua địa bàn TP. Huế và TP. Đà Nẵng, tổng mức đầu tư hơn 3.010 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Dự án khởi công ngày 29/5, thời gian thi công 240 ngày, dự kiến hoàn thành đầu năm 2026.