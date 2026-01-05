Tất bật thi công xuyên Tết trên công trình cao tốc hơn 3.000 tỷ đồng

Một công nhân thi công đoạn qua xã Khe Tre cho biết, dù là ngày nghỉ lễ, anh em vẫn làm việc 3 ca 4 kíp, thậm chí thi công ban đêm để bù tiến độ﻿ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025. “Anh em chỉ liên hoan Tết Dương lịch một buổi tối, sau đó lại tiếp tục bám công trường ngày đêm để kịp tiến độ”, công nhân này chia sẻ.