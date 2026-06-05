Tất cả khách hàng VPBank lưu ý: Không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng và giao dịch chuyển khoản trong thời gian sau

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa phát đi thông báo về việc tạm gián đoạn một số dịch vụ để nâng cấp hệ thống trong hai khung giờ vào ngày 7 và 8/6/2026.

Theo VPBank, ngân hàng sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống trong hai đợt, gồm: Từ 2h00 đến 3h30 sáng ngày 7/6/2026 và Từ 0h00 đến 1h30 sáng ngày 8/6/2026.

Mỗi đợt nâng cấp kéo dài khoảng 90 phút.

Trong thời gian này, khách hàng sẽ không thể truy cập và thực hiện giao dịch trên các nền tảng ngân hàng số VPBank NEO, VPBank NEOBiz và VPBank NEOBiz Plus trên website, mobile website và ứng dụng di động. Các giao dịch chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, đặt lịch thanh toán tự động qua thẻ trên các nền tảng số cũng sẽ tạm thời gián đoạn.

Bên cạnh đó, toàn bộ giao dịch sử dụng thẻ, bao gồm thẻ do VPBank phát hành và thẻ của ngân hàng khác thực hiện trên hệ thống VPBank, ATM, CDM, POS hoặc các trang thương mại điện tử cũng bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp. Việc liên kết và thanh toán qua các ứng dụng Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, VP Pay cũng tạm ngừng.

VPBank cho biết một số dịch vụ khác cũng sẽ gián đoạn như thanh toán hóa đơn, thu hộ - chi hộ, dịch vụ công, thuế, hải quan, chuyển và nhận tiền 24/7 về tài khoản VPBank; các dịch vụ liên kết ví điện tử như MoMo, ShopeePay, ZaloPay, TrueMoney; dịch vụ tài trợ chuỗi; cùng các dịch vụ đăng ký mới như mở tài khoản, eKYC, mở sổ tiết kiệm trực tuyến hay đăng ký vay vốn.

Ngân hàng cho biết thời điểm nâng cấp đã được cân nhắc nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hoạt động giao dịch của khách hàng và khuyến nghị người dùng chủ động sắp xếp các giao dịch quan trọng trước hoặc sau các khung giờ nêu trên để tránh gián đoạn.