Tất cả người dân chú ý quy định liên quan đến Chứng minh nhân dân bãi bỏ từ 1/12

Theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, tháng 9/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 356/2026/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số nghị định của Chính phủ. Văn bản chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Nghị định quy định bãi bỏ toàn bộ 18 nghị định và bãi bỏ một phần 6 nghị định khác thuộc nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong số những văn bản bị bãi bỏ toàn bộ, có 3 nghị định liên quan trực tiếp đến chứng minh nhân dân (CMND), loại giấy tờ từng được người dân sử dụng phổ biến trước khi chuyển sang căn cước công dân (CCCD) và thẻ căn cước.

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Cụ thể, theo Điều 1 Nghị định 356/2026/NĐ-CP, ba văn bản bị bãi bỏ gồm:

Thứ nhất, Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân. Đây là văn bản từng quy định về đối tượng được cấp, giá trị sử dụng, thủ tục cấp mới, cấp đổi và cấp lại CMND.

Thứ hai, Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP liên quan đến việc quản lý, cấp và sử dụng chứng minh nhân dân.

Thứ ba, Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013, tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số quy định về chứng minh nhân dân đã được điều chỉnh trước đó.

Như vậy, từ ngày 1/12/2026, cả ba nghị định từng điều chỉnh hoạt động cấp, quản lý và sử dụng CMND trong nhiều năm sẽ chính thức bị bãi bỏ toàn bộ.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp được Báo Điện tử Chính phủ quá trình rà soát cho thấy một số văn bản quy phạm pháp luật không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý xác định đã hết hiệu lực. Do đó, việc ban hành nghị định bãi bỏ nhằm loại bỏ những văn bản không còn phù hợp, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch và thống nhất của hệ thống pháp luật.

Chứng minh nhân dân đã hết giá trị từ trước, người dân có phải đổi CCCD?

Một vấn đề cần đặc biệt lưu ý là việc bãi bỏ ba nghị định nói trên không đồng nghĩa với việc chứng minh nhân dân đến ngày 1/12/2026 mới hết giá trị sử dụng. Trên thực tế, thời điểm hết giá trị của CMND đã được quy định từ trước tại Luật Căn cước năm 2023.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 46 Luật Căn cước năm 2023, chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 chỉ có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Điều này có nghĩa từ ngày 1/1/2025, chứng minh nhân dân đã hết giá trị sử dụng, kể cả trường hợp thời hạn ghi trên giấy tờ còn sau mốc thời gian này.

Như vậy, cần phân biệt hai thời điểm quan trọng: Ngày 1/1/2025 là thời điểm CMND hết giá trị sử dụng, trong khi ngày 1/12/2026 là thời điểm ba nghị định cũ về loại giấy tờ này chính thức bị bãi bỏ.

Chứng minh nhân dân dù còn hạn trên thẻ cũng được xem là hết hạn sau ngày 31/12/2024, người dân chuyển sang sử dụng Căn cước công dân (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, đối với thẻ căn cước công dân, quy định về giá trị sử dụng lại khác. Theo khoản 1 Điều 46 Luật Căn cước năm 2023, thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 1/7/2024 tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ những trường hợp pháp luật quy định phải cấp đổi, cấp lại.

Công dân có nhu cầu có thể thực hiện thủ tục đổi từ thẻ CCCD sang thẻ căn cước theo quy định. Bộ Công an cũng đã thông tin rõ rằng thẻ CCCD cấp trước khi Luật Căn cước có hiệu lực vẫn được sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ.

Như vậy, người dân đang sở hữu thẻ CCCD gắn chip còn hiệu lực không bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước mẫu mới chỉ vì ba nghị định về chứng minh nhân dân bị bãi bỏ từ ngày 1/12/2026.

Giấy tờ có ghi số chứng minh nhân dân cũ có phải làm lại không?

Bên cạnh việc sử dụng CCCD, nhiều người dân hiện vẫn sở hữu những giấy tờ được cấp từ trước, trong đó ghi số chứng minh nhân dân cũ. Đó có thể là giấy tờ liên quan đến tài sản, các hợp đồng hoặc hồ sơ pháp lý cá nhân.

Vậy khi ba nghị định về CMND chính thức bị bãi bỏ, những giấy tờ này có phải điều chỉnh hoặc cấp lại?

Theo khoản 2 Điều 46 Luật Căn cước năm 2023, các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành, sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân vẫn được giữ nguyên giá trị sử dụng.

Đặc biệt, luật quy định cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về CMND, CCCD trong các giấy tờ đã cấp chỉ vì việc chuyển đổi giấy tờ căn cước.

Như vậy, người dân có các giấy tờ pháp lý sử dụng số CMND cũ không mặc nhiên phải làm lại toàn bộ giấy tờ từ ngày 1/12/2026. Tuy nhiên, đối với những giao dịch hoặc thủ tục có yêu cầu cập nhật thông tin riêng, người dân vẫn cần thực hiện theo quy định có liên quan.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, theo thông tin từ Bộ Công an, Nghị định 58/2026/NĐ-CP quy định thông tin số CMND 9 số và số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, bộ phận lưu trữ của thẻ và ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Từ ngày 15/3/2026, cơ quan quản lý căn cước đã dừng cấp giấy xác nhận số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy theo quy định mới. Các cơ quan, tổ chức có thể khai thác thông tin này để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch, thay vì yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận như trước.

Trường hợp thông tin số CMND cũ chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, người dân có thể liên hệ cơ quan công an có thẩm quyền để được hướng dẫn bổ sung.