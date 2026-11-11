Lệ Quyên khoe con trai 14 tuổi nhưng thứ dân mạng để ý là đàn mèo không lông trị giá cả trăm triệu

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh con trai Kỳ Anh đang ngồi chơi với đàn mèo. Con trai cả của giọng ca 8X ăn mặc giản dị vuốt ve đàn mèo một cách thân thiết. Nữ ca sĩ trìu mến nhắc con trai đi ngủ sớm để đàn mèo được đi ngủ.

Lệ Quyên hóm hỉnh chia sẻ: "Anh Kỳ Anh như cây cột đèn mà chui vào chơi. Tất cả 8 con mèo mà nhìn ghét như này đây".

Bên cạnh vẻ ngoài giản dị của Kỳ Anh khi ở nhà, cư dân mạng để ý đến đàn mèo không lông 8 con của nữ ca sĩ Lệ Quyên.

Con trai Lệ Quyên ăn diện giản dị, ngồi chơi với đàn mèo.

Mèo không lông, phổ biến nhất là giống Sphynx (mèo Nhân sư), nổi bật với ngoại hình độc đáo, làn da nhẵn nhụi, nhiều nếp nhăn và đôi tai lớn. Dù vẻ ngoài có phần kỳ lạ, chúng lại sở hữu tính cách thân thiện, thông minh, tinh nghịch và đặc biệt quấn chủ.

Giống mèo này thích được vuốt ve, gần gũi con người nhưng cần được chăm sóc da thường xuyên, giữ ấm và bảo vệ khỏi ánh nắng trực tiếp.

Tại Việt Nam, mèo Sphynx có giá khoảng 8-25 triệu đồng đối với mèo nhân giống trong nước, trong khi những cá thể nhập khẩu từ Nga hoặc châu Âu, có giấy tờ và gia phả rõ ràng, có thể dao động từ 30 triệu đến hơn 80 triệu đồng.

Có thể thấy, Lệ Quyên đã bỏ ra đến cả trăm triệu để mua và nuôi đàn mèo không lông này. "Biết bao cơm gạo của tôi đây", nữ ca sĩ nói vui trong đoạn clip.

Lệ Quyên và con trai trong chuyến đi Mỹ gần đây.

Con trai ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy là Nguyễn Kỳ Anh, tên thân mật ở nhà là Bo năm nay 14 tuổi. Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu bé vẫn nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ cả hai phía.

Lệ Quyên và chồng cũ duy trì mối quan hệ văn minh, cùng đồng hành trong việc nuôi dạy con. Kỳ Anh thường xuyên dành thời gian bên mẹ, đồng thời cũng sống gần gũi với bố và gia đình bên nội.

Nữ ca sĩ đã mua nhà ở Mỹ để chuẩn bị cho con trai đi du học.

Dù không còn chung sống dưới một mái nhà, cả hai vẫn dành những điều kiện tốt nhất để con trai phát triển. Lệ Quyên cũng từng chia sẻ về chuyện mua nhà tại Mỹ, hướng đến kế hoạch du học của con.

Nhờ sự yêu thương và chăm sóc từ cả bố lẫn mẹ, Kỳ Anh có cuộc sống khá đầy đủ, được tạo điều kiện học tập và phát triển trong môi trường tốt.

Lệ Quyên luôn dạy con khắt khe để con nên người.

Tuy con trai sinh ra đã ngậm thìa vàng, Lệ Quyên cho biết luôn dạy con khắt khe để con nên người. Cô tâm sự: "Mẹ chỉ mong được là người bạn thân nhất của con. Mẹ sẽ luôn khắt khe giúp con trưởng thành.

Nhưng dù có khắt khe cỡ nào thì mẹ tin con hiểu là vì mẹ yêu con rất nhiều. Càng yêu sẽ càng quan tâm uốn nắn từng chút.

Mẹ ước con tự giác, tự trọng, tự lập và nên người như mẹ. Mẹ với con chỉ bằng 1/10 bà ngoại ngày trước thôi".