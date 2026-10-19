Tất cả người dân có sổ BHXH, thẻ BHYT chú ý thông báo từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đây không chỉ là việc điều chỉnh các mức đóng, mức hưởng theo mức lương cơ sở mới mà còn là bước tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội theo hướng mở rộng quyền lợi, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế và thụ hưởng các chế độ BHXH.

Các trường hợp không cần giấy chuyển cơ sở khám, chữa bệnh vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, chính sách BHYT tiếp tục được hoàn thiện theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, mở rộng quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Theo các quy định mới của Luật, nhiều nội dung liên quan đến phạm vi hưởng, điều kiện khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT được sửa đổi theo hướng thông thoáng, thuận lợi hơn.

Đặc biệt, đối với một số trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm hoặc bệnh cần điều trị chuyên sâu, người bệnh sẽ có thêm điều kiện tiếp cận các cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp mà vẫn được bảo đảm đầy đủ quyền lợi BHYT theo quy định. Việc hoàn thiện các quy định về chuyển cơ sở khám, chữa bệnh cũng góp phần giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Một điểm mới đáng chú ý là hiện nay là người mắc 62 bệnh, nhóm bệnh khi được chẩn đoán xác định tại cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện sẽ được đến thẳng cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu để điều trị mà không cần giấy chuyển cơ sở khám, chữa bệnh nhưng vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT theo mức hưởng quy định.

Danh mục bao gồm nhiều bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm và bệnh cần điều trị chuyên sâu như:

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Việc mở rộng danh mục góp phần giảm đáng kể thời gian chuyển tuyến, tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế chuyên sâu.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh, đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh nặng, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại và có cơ hội tiếp cận điều trị sớm, hiệu quả hơn.

Song song với việc hoàn thiện chính sách, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu với ngành Y tế, tạo điều kiện để người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VssID hoặc VNeID thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh. Việc đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

Điều chỉnh mức hưởng, mức đóng BHYT

Từ ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng. Việc điều chỉnh này đồng thời làm thay đổi nhiều chế độ, chính sách BHYT được xác định trên cơ sở mức lương cơ sở theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia BHYT tiếp tục được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp tổng chi phí của một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở mới, ngưỡng chi phí này được nâng lên 379.500 đồng/lần khám, chữa bệnh, góp phần giảm tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh, nhất là đối với các trường hợp khám, điều trị thông thường. Quy định này tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính khi khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh mức lương cơ sở cũng làm thay đổi mức đóng BHYT của một số nhóm đối tượng có mức đóng được tính theo lương cơ sở như học sinh, sinh viên và các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ mức đóng đối với nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế tác động đến chi phí tham gia BHYT của người dân.

Hàng loạt chế độ BHXH cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới

Không chỉ người tham gia BHYT được hưởng thêm nhiều quyền lợi, từ ngày 01/7/2026, hàng loạt chế độ BHXH cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới, góp phần nâng cao mức bảo đảm an sinh đối với người lao động và thân nhân.

Theo quy định, cùng với trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được điều chỉnh lên 5,06 triệu đồng cho mỗi con, nhiều khoản trợ cấp BHXH khác được tính theo mức lương cơ sở cũng đồng thời tăng tương ứng. Trong đó có trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở (tương đương 25,3 triệu đồng từ ngày 01/7/2026), trợ cấp phục vụ đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nhiều khoản trợ cấp trong chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hằng tháng.

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Việc điều chỉnh các chế độ BHXH không chỉ góp phần bảo đảm giá trị thực của các khoản trợ cấp trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có nhiều biến động mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người lao động, người nghỉ hưu và các đối tượng đang thụ hưởng chính sách BHXH. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của BHXH là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm cuộc sống của người dân khi gặp rủi ro hoặc hết tuổi lao động.

Tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Cùng với việc điều chỉnh mức lương cơ sở, từ ngày 01/7/2026, Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Đáng chú ý, ngoài mức điều chỉnh chung 8%, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ đối với những người có mức hưởng thấp nhằm thu hẹp khoảng cách về mức hưởng giữa các nhóm đối tượng.

Theo đó, người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng sau khi tăng 8% mà vẫn bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng. Trường hợp sau khi điều chỉnh 8% có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì được nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Việc điều chỉnh lần này không chỉ góp phần cải thiện đời sống của hàng triệu người nghỉ hưu, người đang hưởng trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trong bối cảnh giá cả, chi phí sinh hoạt có nhiều biến động, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người đã có quá trình cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đồng thời, chính sách cũng góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người hưởng lương hưu và trợ cấp, nhất là những người có mức hưởng thấp.